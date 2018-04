Molise alle urne per nuovo Governatore | seggi aperti fino alle 23

Elezioni regionali in Molise : seggi aperti fino alle 23 : Domenica 22 aprile 2018 - Oggi il voto in Molise per eleggere il nuovo consiglio regionale e il nuovo presidente della Regione, con i seggi che dalle 7 di stamattina resteranno aperti fino alle 23. Quattro i candidati alla poltrona di governatore: Donato Toma sostenuto dal centrodestra, Andrea Greco per il MoVimento 5 Stelle, Carlo Veneziale candidato di Pd, Liberi e uguali e altre liste e Agostino Di Giacomo candidato di Casapound. A ...

Il voto alle Regionali del Molise che vale anche per il governo a Roma : E hanno cavalcato la delusione per la politica, che serpeggia già dalle scorse Politiche. Lì i vincitori assoluti sono stati i Cinque Stelle con il 44,8% dei voti, contro il 16,1% di Forza Italia, l'...

Breve guida alle elezioni in Molise : Il Molise sarà davvero l'Ohio d'Italia, ovvero l'area dove si giocherà la partita del governo? Di sicuro rispetto alle regionali friulane del 29 aprile, dove appare abbastanza scontata la vittoria del candidato leghista Massimiliano Fedriga, il verdetto elettorale di questa domenica appare più incerto e, per questo, i partiti lo attendono nell'auspicio di tornare al tavolo delle trattative per ...

Regionali in Molise - un quarto degli elettori vive all'estero. Come si vota e come è andata alle politiche del 4 marzo : Sono 331.253 gli elettori molisani chiamati domani ad eleggere il Presidente della regione e il Consiglio regionale. I maschi sono 162.936, le femmine 168.317. Rilevante la percentuale di molisani all'estero: sono 78.361. Le sezioni elettorali sono 394. I consiglieri Regionali da eleggere sono 20. Verrà eletto Presidente chi otterrà il maggior numero di voti senza ballottaggio. Alla coalizione del presidente eletto sono garantiti ...

Truppe azzurre "invadono" il Molise : l'alleanza ora lancia lo sprint finale : nostro inviato ad Agnone (Is)Il traguardo è alla portata, il voto di domenica è vicino. Così dentro Forza Italia scatta la mobilitazione e da Roma sessanta parlamentari si muovono in contemporanea per dare un segnale importante di presenza sul territorio nel momento del rush finale di una consultazione che in questa fase assume un valore politico simbolico molto superiore a quello effettivo.Guidati dalla presidente degli onorevoli forzisti ...

