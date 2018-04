Molise | alle 19 affluenza al 39% | urne in chiusura alle 23

Elezioni regionali - in Molise affluenza alle 19 al 38 - 69% : L'affluenza alle ore 19 in Molise per le Elezioni regionali è al 38,69%. Alla stessa ora nelle consultazioni regionali del 2013 aveva votato il 32,96% degli aventi diritto. In quella occasione, però, ...

Voto in Molise - perché interessa tutti Alle 23 chiudono le urne : spoglio al via E l’M5S tenta di stanare la Lega : Le urne sono aperte fino alle 23, i candidati sono Andrea Greco (M5S), Donato Toma (Centrodestra), Carlo Veneziale (Centrosinistra) e Agostino Di Giacomo (Casapound), e il risultato potrebbe influenzare la formazione del governo nazionale

Elezioni Regionali Molise 2018 : seggi aperti fino alle 23 - è test nazionale : seggi aperti fino alle 23 per le Elezioni Regionali in Molise. Affluenza bassa, primi risultati verso l'una di notte.Continua a leggere

Diretta Elezioni Regionali Molise 2018/ Affluenza e risultati : 15 - 17% voti alle ore 12 - Centrodestra sfida M5s : Diretta risultati Elezioni Regionali Molise 2018: i due candidati favoriti, per i sondaggi, sono Donato Toma (Centrodestra) e Andrea Greco (M5s). Ma il voto avrà impatto a livello nazionale?(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 14:30:00 GMT)

Molise - alle 12 affluenza 15 - 17% : 13.55 alle 12 l'affluenza alle urne per le elezioni regionali del Molise era pari al 15,17%. I votanti sono stati 50.247. Alla stessa ora nelle consultazioni regionali del 2013 aveva votato il 9,71 per cento degli aventi diritto. In quella occasione però i seggi rimasero aperti domenica e lunedì. Stavolta invece si vota in un solo giorno. I seggi resteranno aperti fino alle 23

Regionali Molise - seggi aperti : si vota fino alle ore 23 : Sono 331mila gli aventi diritto al voto che dovranno eleggere il successore di Paolo Frattura (Pd), presidente uscente

