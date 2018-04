Molise | alle 12 affluenza al 15% in crescita rispetto a 5 anni fa

Molise - seggi aperti per le regionali : alle 12 affluenza al 15 - 17% : CAMPOBASSO - Sono iniziate alle 7 le operazioni di voto per le elezioni regionali in Molise . seggi aperti per 331 mila aventi diritto al voto, di cui 78.025 residenti all'estero, che dovranno ...

Elezioni Molise - alle 12 l’affluenza è al 15 - 17% : il 4 marzo alla stessa ora aveva votato il 17 - 88%. Seggi aperti fino alle 23 : Seggi aperti dalle 7 in Molise per eleggere il nuovo presidente e consiglio regionale. alle 12 l’affluenza è del 15,17% sui 331mila aventi diritto, di cui 78mila residenti all’estero. alle scorse Elezioni politiche del 4 marzo, alla stessa ora, aveva votato il 17,88%. alla fine andarono alle urne in 182mila con una percentuale del 71,62% dei 254mila aventi diritto. Nel 2013 il dato finale dell’affluenza fu del 61,63%. I Seggi ...

Molise alle urne - test per uscire dalla melina romana : Oggi si vota il Governatore. Il Centrodestra conta su 9 liste, ma il M5S parte dal 44% delle politiche

