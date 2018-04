Elezioni Molise - chi sono i candidati e perché il voto interessa tutti : sono aperte dalle 7, e fino alle 23, le urne in Molise, dove si vota per eleggere il governatore regionale. Ma la consultazione - che, scrive Virginia Piccolillo, riguarderà appena 332.653 aventi ...

Voto regionali : seggi aperti dalle 7 alle 23 in Molise : Si sono aperte alle 7 le operazioni di Voto per le regionali in Molise. seggi aperti per 331mila aventi diritto al Voto che dovranno eleggere il successore di Paolo Frattura , Pd, , presidente uscente.

Amministrative - Molise oggi al voto : 7.01 Seggi aperti in Molise per le elezioni regionali.Gli aventi diritto al voto sono 331 mila. Quattro i candidati a succedere al presidente uscente Paolo Frattura (Pd): Andrea Greco,del M5S; Donato Toma della coalizione di centrodestra; Carlo Veneziale,di Pd,Leu e altre liste;Agostino Di Giacomo, candidato di Casapound. Si vota fino alle 23, e lo spoglio comincerà subito dopo la chiusura dei seggi.Non è previsto ballottaggio, mentre è ...

Il voto alle Regionali del Molise che vale anche per il governo a Roma : E hanno cavalcato la delusione per la politica, che serpeggia già dalle scorse Politiche. Lì i vincitori assoluti sono stati i Cinque Stelle con il 44,8% dei voti, contro il 16,1% di Forza Italia, l'...

Il Molise al voto - domenica test per M5S-Centrodestra : Due partite nette e distinte, con logiche diseguali benchè accumunate dalle stesse urne elettorali : sono le elezioni regionali del Molise . Dalle quali usciranno sia indicazioni per il destino del ...

Elezioni Molise Regionali 2018 - come si vota/ Ultime notizie - scheda elettorale e liste : nel 2013 votò il 61% : come si vota in Molise, Elezioni Regionali 2018: dove e quando, risultati,candidati e liste. Si vota dalle 7 alle 23, fac simile scheda: Toma (Cdx) sfida Greco (M5s) e Veneziale (Csx)(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 19:40:00 GMT)

Ecco perché il voto in Molise è importante per la nascita del nuovo governo : Il M5s punta a conquistare la sua prima regione, la Lega cerca il sorpasso su Forza Italia. Il risultato può influire sui rapporti di forza per costruire le alleanze per Palazzo Chigi. Quattro i candidati governatori, 16 le liste e oltre 300 gli aspiranti consiglieri regionali. Lo spoglio inizierà subito dopo la chiusura dei seggi ...

Elezioni in Molise - al voto per scegliere il nuovo Presidente della Regione Video : Quattro candidati Governatori nuovi di zecca si giocano domenica 22 aprile la presidenza del Molise. In corsa ci sono Donato Toma per il centrodestra, supportato da ben nove liste, Carlo Veneziale per il centrosinistra, sostenuto da cinque liste, Andrea Greco con la sola lista del Movimento Cinque Stelle e Agostino Di Giacomo di CasaPound. Sono 250mila circa gli elettori chiamati alle urne dalle 7 alle 23 di domenica [Video]. Non è consentito il ...

