Modena | la sfida di Stefano' | dalla carrozzina alla camminata record

Volley - Semifinali Playoff Scudetto 2018 : Civitanova-Modena - la battaglia in gara3. Juantorena sfida Ngapeth - partita decisiva : Potrebbe essere una domenica decisiva per le Semifinali dei Playoff Scudetto di Volley maschile. Civitanova e Modena si sfideranno in gara3, quella che permetterà a una delle due formazioni di volare sul 2-1 e di avere dunque il primo match point a disposizione. All’Eurosuole Forum, oggi pomeriggio (ore 18.00), si gioca per aumentare il numero di possibilità di accedere all’atto conclusivo che assegnerà il tricolore. Si preannuncia ...