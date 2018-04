MMA | UFC 226 | ufficiale Holloway-Ortega

MMA - UFC FN 127 : Enter the Dragon : Quarto round che si rivela decisivo ai fini dell'economia del match, con Volkov che ad 1:38 mette il pugno che stenderà definitivamente il combattente verdeoro, sconfitto per l'ottava volta in ...

MMA - UFC 222 : Show di Cyborg e Ortega : ... facendola capitolare e ha concluso il lavoro in ground and pound confermandosi, ancora una volta, la donna più forte al mondo. Cyborg!!! @CrisCyborg gets it done at #UFC222 in the FIRST ROUND!! pic.