Chiuso l'accesso all'isolotto diSaint-,in Francia, per la caccia a un uomo che ha gridato di voler uccidere dei poliziotti. La polizia hal'intero sito artistico per individuare il sospetto che, secondo "La manche libre", non sarebbe armato ma avrebbe con sè uno zaino. Al momento non è chiaro se si tratti di un'operazione antiterrorismo.(Di domenica 22 aprile 2018)