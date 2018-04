Minacce ad ex moglie | divieto di avvicinarla

Real Madrid-Juve - Minacce di morte alla moglie dell’arbitro Oliver : la polizia inglese apre un’inchiesta sugli juventini violenti - guai in vista anche per la società : Gli strascichi polemici di Real -Juve non sono ancora finiti, anzi il tutto si sta amplificando pericolosamente. Infatti, gli account social di Lucy Oliver , la moglie dell’arbitro che ha diretto il quarto di finale di Champions, sono stati inondati minacce di morte verso il marito e insulti sessisti. Lo riporta la Bbc che pubblica alcune frasi offensive rivolte: “devi crepare tu e quel pezzo di m…a di tuo marito”, scrive ...

La moglie - italiana - di Colin Firth denuncia un giornalista : ' Minacce e stalking per mesi' : La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per Marco Brancaccia, giornalista dell'Ansa, accusato di stalking ai danni di Livia Giuggioli, moglie dell'attore britannico Colin Firth . Il pm ...

Schiaffi e Minacce al preside dal marito di un’insegnante : “Hai umiliato mia moglie" : «Prega Dio che io non ti incontri per strada perché altrimenti ti stendo». È la minaccia che Mario Andolfi, 64 anni, dirigente scolastico della Monte Emilius 3 di Charvensod, racconta di aver ricevuto dall'uomo che lo ha preso a Schiaffi e insulti, mercoledì scorso a scuola. Secondo il preside , l'aggressore, un medico dell'ospedale Parini di Aosta,...

Ragusa - Minacce e intimidazioni alla ex-moglie : stalker dà fuoco all’auto del nuovo compagno. Il video che lo incastra : La Polizia di Ragusa ha arrestato P.L., vittoriese di 46 anni, accusato di stalkeraggio nei confronti della ex moglie, in un crescendo di intimidazioni e minacce arrivate sino all’incendio dell’auto del nuovo compagno della donna. La coppia si era inutilmente trasferita da Vittoria a Ragusa finchè, qualche settimana fa, gli agenti hanno deciso di andare a fondo sulla natura dell’incendio di due auto in una via cittadina, ...