Milano | una giornata da controllori sui messi Scuse | liti e dimenticanze

Fuorisalone e Salone del Mobile di Milano - una guida : Le informazioni utili per orientarsi tra tutti gli eventi della design week, che finisce domani

Milano. Ragazzina nuda in una chat - sospesi 12 liceali : Milano. Ragazzina nuda in una chat, sospesi 12 liceali – Hanno messo in chat il video di una loro amica, all’epoca tredicenne e, per questo, dodici liceali che frequentano un Liceo scientifico a Milano sono stati sospesi per dieci giorni in cui svolgeranno lavori socialmente utili come ripulire cortili, aule e biblioteche. La notizia è riportata dal ‘Corriere della Sera’ il quale spiega che il video era stato mandato dalla ragazza a un suo ex ...

Milano - RENATO VALLANZASCA IN LIBERTÀ CONDIZIONALE?/ Tutto iniziò con una tigre nel 1958… : RENATO VALLANZASCA, la difesa chiede la LIBERTÀ condizionale: ritorno in aula al Tribunale di MILANO. Carcere di Bollate, "è molto cambiato, non progredisce con altra detenzione"(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 22:46:00 GMT)

“Ma è uno scheletro!”. Choc alla stazione di Milano. A fare la scoperta una clochard - è giallo sull’identità della vittima. Ma c’è una pista : Lo scheletro di un essere umano è stato trovato a Milano all’interno di un ex deposito ferroviario, fra viale Lunigiana e via Sammartini. A fare la scoperta, intorno alle 7 di mattina è stata una clochard che ha immediatamente dato l’allarme. Le ossa, stando alle notizie offerte, erano in un vano nel quale passano vecchi tubi per il riscaldamento della stazione Centrale. Le indagini sul caso sono affidate alla squadra Mobile ...

Renato Vallanzasca chiede libertà condizionale/ Tribunale Milano - equipe carcere Bollate : “è molto cambiato” : Renato Vallanzasca, la difesa chiede la libertà condizionale: ritorno in aula al Tribunale di Milano. carcere di Bollate, "è molto cambiato, non progredisce con altra detenzione"(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 12:52:00 GMT)

Milano - il saluto di Gentiloni al Salone del Mobile : "Una emozione unica" : L'inaugurazione del premier con la presidente del Senato e il sindaco Sala: "Emozionato sia quanto succede qui, sia per quello che succede a Milano"

Teatro alla Scala di Milano - a 150 anni dalla morte di Rossini una mostra ne celebra il genio : In occasione del 150° anniversario della scomparsa del grande compositore, la Scala allestisce una mostra che ripercorre fortuna e allestimenti scaligeri delle sue opere. L’esposizione, dal titolo “Gioachino Rossini al Teatro alla Scala”, sarà aperta al pubblico fino al 30 settembre.Continua a leggere

Il Tribunale di Milano ha sospeso fino al 4 maggio il bando di Mediapro per i diritti della Serie A : Il Tribunale di Milano ha sospeso fino al 4 maggio il bando di Mediapro per i diritti della Serie A. La decisione del Tribunale è stata presa su richiesta di Sky Italia, che ha chiesto di verificare che i termini The post Il Tribunale di Milano ha sospeso fino al 4 maggio il bando di Mediapro per i diritti della Serie A appeared first on Il Post.

Sky Q - una casa e un tram per la Design Week di Milano : Sky Italia approda al Fuorisalone della Design Week di Milano per presentare Sky Q, la sua nuova piattaforma tecnologica che trasforma tv, smartphone e tablet in un ambiente integrato per l’intrattenimento. Lo fa al grido di #SkyQExperience, attraverso un’installazione esposta negli spazi di Base Milano (al 34 di via Bergognone), e con uno speciale tram promozionale che durante la settimana trasporterà gratuitamente i passeggeri ...

Diritti tv - Sky ottiene sospensione bando Mediapro/ Ultime notizie : Tribunale di Milano deciderà il 4 maggio : Diritti tv, Sky ottiene sospensione bando Mediapro. Le Ultime notizie: Tribunale di Milano deciderà il 4 maggio, quindi i tempi slittano ma la nuova stagione è alle porte...(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 15:46:00 GMT)

Calcio - Serie A : sospeso il bando Mediapro per i diritti tv. Il Tribunale di Milano accoglie il ricorso di Sky : Il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso di Sky Italia e ha deciso di sospendere d’urgenza il bando di Mediapro fino al 4 maggio, data in cui lo stesso Tribunale si esprimerà nel merito. L’assegnazione dei diritti tv per la trasmissione delle prossime tre stagioni di Serie A sta diventando sempre più problematica. La sospensiva imposta dall’organo giuridico comporta anche la cancellazione della scadenza fissata al 21 aprile ...

Lapo Elkann in compagnia di una bionda misteriosa a Milano : Lapo Elkann torna a far parlare di sé per le sue conquiste. Chiusa la storia d’amore con Cristina Saracino, la modella 26enne con cui ha trascorso lo scorso Capodanno in Brasile, il rampollo di casa Agnelli è stato immortalato con una affascinante donna dal portamento elegante. Ora c’è Lapo a bordo del suo cavallino rampante azzurro, la costosa auto personalizzata dall’imprenditore. Davanti a un noto hotel milanese Elkann ...

Diritti calcio : il tribunale di Milano blocca MediaPro - la serie A in tv nel caos : L'assegnazione dei Diritti tv per il prossimo triennio del campionato di serie A è piombata nel caos. Questa mattina il tribunale di Milano ha accolto il ricorso di Sky Italia decidendo di sospendere ...

Diritti tv - ancora caos. Il Tribunale di Milano : "Sospeso il bando di Mediapro" : E' sempre più caos intorno all'assegnazione dei Diritti tv del prossimo triennio del campionato di Serie A. Nuova puntata, questa mattina, in una storia che sta diventando un'autentica telenovela: il ...