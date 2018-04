Milano | pedofilo sul bus molesta ragazzino Inseguito e preso dalla Polizia

Milano - pedofilo condannato a farsi curare : Milano , 4 aprile 2018 - Le sue pulsioniI sessuali nei confronti dei bambini non sono guarite con il carcere. E ogni volta che torna in libertà dopo anni di detenzione, quell'uomo ci ricasca: vada ...

Pedofilo recidivo - Tribunale di Milano dispone un ciclo di cure perché carcere non ha prodotto effetto rieducativo : Il carcere “sul piano rieducativo” non ha prodotto alcun “effetto” e tenuto conto della “sistematica ricaduta nel comportamento illecito“, connessa ad “un disturbo della sessualità non controllabile”, al detenuto serve anche un percorso di cure per limitare le “pulsioni sessuali”. Con queste motivazioni, per la prima volta a Milano, la Sezione misure di prevenzione del Tribunale – ...