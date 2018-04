Milan tegola Biglia - frattura 2 vertebre : ANSA, - ROMA, 22 APR - "Il giocatore è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato la frattura dei processi trasversi delle prime due vertebre lombari". E' questa, fa sapere il Milan con ...

Milan - tegola Romagnoli : lesione al bicipite femorale. Il difensore rischia un mese di stop : Milan, tegola Romagnoli- Brutte notizie in casa Milan. Dopo il deludente pareggio interno contro il Sassuolo, il quale potrebbe aver sancito l’addio definitivo alla prossima Champions League, Gattuso dovrà fare i conti con la grana Romagnoli. Gli esami medici ai quali è sottoposto il difensore, hanno evidenziato una lesione del bicipite femorale. Addio sfida al […] L'articolo Milan, tegola Romagnoli: lesione al bicipite femorale. Il ...

Milan - un magnate vuole la società : ecco chi è - intanto tegola per Gattuso : Un Milan in difficoltà societarie fa sempre notizia. La realtà dei fatti è che però, al netto dei problemi di Li, difficilmente si avrà a che fare con una società rossonera destinata al fallimento. Si moltiplicano le voci relative al monte debitorio, ma comunque vada per la proprietà cinese il futuro del club rossonero non è in discussione. Nella peggiore delle ipotesi non accadrà nulla che possa minare al futuro sportivo del club. Ammesso che ...

Nuova tegola sul presidente del Milan Yonghong Li : fallisce la sua società Jie Ande : Un fallimento cinese che, però, potrebbe avere un'eco anche in Italia. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera in un articolo firmato da Milena Gabanelli e Mario Gerevini, la società Jie Ande dell'imprenditore cinese e presidente del Milan Yonghong Li è stata dichiarata fallita dal tribunale del popolo di Shenzhen.Il tribunale del popolo di Shenzhen ha infatti ufficialmente dichiarato fallita la Jie Ande sulla quale ...

