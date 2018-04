Milan | squadra scarica e classifica | ecco perché sarà un finale in salita

Milan-Benevento 0-1 - Gattuso : «Squadra senz'anima - mi vergogno» Mirabelli : chiediamo scusa ai tifosi : «Mi vergogno in maniera pazzesca» sibila a bassa voce Rino Gattuso nella pancia di San Siro a mezzanotte, dopo aver deciso di annullare il giorno di riposo. «Dobbiamo chiedere scusa ai tifosi: all'...

Gattuso : “Milan squadra viva e pronta a dare battaglia” : “Non vinciamo da 1 mese ma la squadra è viva. Alcuni giocatori hanno un po’ di stanchezza ma ci sta in questo momento, l’importante è giocare da squadra e non subire gli avversari”. E’ il pensiero del tecnico del Milan, Gennaro Gattuso, alla vigilia del match di campionato contro il Benevento, sfida che i rossoneri devono vincere in ottica qualificazione in Europa League. “Quando si indossa una maglia come ...

Milan - Gattuso : "Squadra stanca. Una punta dal mercato? Io alleno chi compra il club" : I miei giocatori sono i migliori al mondo, abbiamo un problema davanti ma è anche colpa mia e del mio staff". Gasport

Verso Torino-Milan - Gattuso : "Occhio - sono una squadra rognosa" : Il tecnico rossonero: "Senza la giusta testa rischiamo la figuraccia. Problema gol? Non mi preoccupa"

Calciomercato Milan - Fassone vuole una squadra top : ecco chi potrebbe arrivare Video : L'amministratore delegato del #Milan, Marco Fassone, sta gia' lavorando con grande intensita' per il futuro e specialmente per la prossima stagione. La dirigenza rossonera, infatti, ha intenzione di confermare Gennaro Gattuso, tecnico che ha ottenuto degli ottimi risultati dopo avere sostituito in panchina Vincenzo Montella. L'ex centrocampista rossonero ha dato una vera propria svolta alla squadra e ha deciso di rinnovare il proprio contratto ...

Milan-Napoli - Gattuso : 'Orgoglioso della squadra. Champions difficile' : Ora penso a Donnarumma che, come detto in conferenza, ha tutto per diventare il più forte al mondo, deve interpretare il ruolo in maniera perfetta, moderna. Ha tutte le potenzialità per farlo", le ...

Calciomercato Milan - Fassone vuole una squadra top : ecco chi potrebbe arrivare : L'amministratore delegato del Milan, Marco Fassone, sta già lavorando con grande intensità per il futuro e specialmente per la prossima stagione. La dirigenza rossonera, infatti, ha intenzione di confermare Gennaro Gattuso, tecnico che ha ottenuto degli ottimi risultati dopo avere sostituito in panchina Vincenzo Montella. L'ex centrocampista rossonero ha dato una vera propria svolta alla squadra e ha deciso di rinnovare il proprio contratto con ...

Milan-Napoli 0-0 : la squadra di Sarri sbaglia troppo e non passa a San Siro Juve- Samp alle 18|Classifica : Partita salvata da Donnarumma al 92esimo con un intervento prodigioso su Milik. Ma in precedenza i partenopei avevano sprecato almeno altre due palle gol

Milan-Napoli - Gattuso LIVE : 'La squadra è viva - sta bene. Gigio può diventare il migliore' : Negli ultimi anni ha fatto 100 partite ed è incredibile, ora ha l'obbligo di diventare il più forte al mondo lavorando con serenità. C'è affetto e protezione totale per lui, si fa voler bene, e un ...

Milan-Napoli - Gattuso LIVE : 'La squadra è viva - sta bene. Napoli? Ti fa venire il mal di testa' : Tre punti per continuare a sperare in un piazzamento Champions e per difendere il sesto posto dagli assalti delle inseguitrici: dopo la sconfitta contro la Juventus e i due pareggi consecutivi contro ...

Milan-Napoli - Gattuso LIVE : 'Non siamo stanchi - la squadra è viva' : Tre punti per continuare a sperare in un piazzamento Champions e per difendere il sesto posto dagli assalti delle inseguitrici: dopo la sconfitta contro la Juventus e i due pareggi consecutivi contro ...

BMW incontra EA7 Olimpia Milano e consegna le Serie 5 Berlina e Touring alla squadra : Maurizio Ambrosino, Amministratore Delegato di BMW Milano, il 6 aprile ha consegnato presso l'arena del Forum di Assago 19 BMW Serie 5 ai giocatori della squadra EA7 Olimpia Milano. La simbolica...

Milan - Mirabelli vuole tre super colpi : squadra stellare per il 2018/2019 Video : Il #Milan sta gia' lavorando per la prossima sessione di #Calciomercato estiva. Il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli ha intenzione di rinforzare notevolmente la squadra e vuole mettere a segno alcuni importanti colpi in attacco. Un reparto che sara' rafforzato sicuramente è l'attacco, dal momento che Kalinic e André Silva non hanno reso secondo le aspettative. Stando a quanto riportano le ultime indiscrezioni di mercato, uno degli ...

Milan-Inter - Spalletti : 'Siamo una squadra vera - andremo lontano. Rossoneri ancora in corsa per la Champions' : L'allenatore toscano ha commentato il match ai microfoni di Sky Sport: "Sono contentissimo della mia squadra, di quello che ha fatto. Quando all'inizio del campionato, nonostante i tanti punti, mi ...