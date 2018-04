Milan | che tegola per Biglia | rotte due vertebre

Il Milan cade contro il Benevento. Crudeli arrabbiato : "Che figura di m..." : Il Milan ha perso clamorosamente, in casa, per 1-0 contro il Benevento già praticamente retrocesso e da oggi matematicamente in Serie B. Il gol di Iemmello, al 29' del primo tempo, ha regalato una ...

Milan - squadra scarica e classifica : ecco perché sarà un finale in salita : "Non dimentichiamoci da dove siamo partiti, fisicamente e mentalmente", ripeteva Rino Gattuso da giorni. Invece, quello visto a San Siro col Benevento è stato un Milan decisamente "smemorato": nel ...

Milan shock - altro che Champions : adesso rischia di perdere anche l’Europa League - ecco cosa dice il regolamento : Il clamoroso k.o. rimediato ieri sera a San Siro contro il Benevento inguaia tremendamente il Milan non solo per la classifica di questo campionato, ma anche per la prossima stagione che potrebbe essere già compromessa in partenza. Ormai definitivamente sfumata la possibilità di entrare nella prossima Champions League, adesso la squadra di Gattuso rischia di perdere addirittura la qualificazione in Europa League. Sarebbe una batosta con ...

Milan - Abbiati : 'A Gattuso do 8 se no si monta la testa. Suso fuori perché...' : Christian Abbiati, club manager rossonero, ha parlato così a Premium Sport prima di Milan-Benevento: Sull'attacco: 'Manca uno dei nostri attaccanti in doppia cifra. Creiamo tanto, ma finalizziamo poco. Noi comunque abbiamo grande fiducia nei nostri attaccanti, speriamo ...

Crozza-Fuffas e le follie del Salone del mobile di Milano : “Fuorisalone? Al terzo cocktail si comprano anche i tavoli storti” : In occasione del Salone del mobile in corso a Milano non poteva mancare sul palco di Fratelli di Crozza – in onda il venerdì in prima serata sul Nove- il celebre architetto e designer Fuffas che ha commentato le installazioni folli che hanno invaso la città in questi giorni. Live streaming, episodi completi e clip extra su Dplay.com L'articolo Crozza-Fuffas e le follie del Salone del mobile di Milano: “FuoriSalone? Al terzo cocktail ...

Milano - “Il Salone del Mobile scintilla perchè noi facciamo turni di 24 ore” : Dietro la città che scintilla nei giorni del Salone del Mobile, le pettorine gialle dei lavoratori che spazzano anche per 24 ore consecutive le macerie della festa. Eccolo il Fuori Salone nascosto di Milano. Né brindisi né installazioni pindariche, ma l’umanità mortificata dalla fatica dell’addetto alle pulizie egiziano che, a poche ore dall’apertu...

Milan - Juventus - pronta una trattativa che farà discutere : Mirabelli ci pensa Video : Il #Milan deve difendere il posto in Europa League. C'è anche una finale di Coppa Italia da giocare e magari da vincere. Non è ancora finita la stagione rossonera e questi dati lo certificano, ma la societa' è ampiamente proiettata alla prossima stagione. Marco Fassone pensa a risolvere le questioni di natura amministrativa ed economica, Massimiliano Mirabelli è concentrato nel setacciare l'Europa alla ricerca dei migliori affari possibili. Rino ...

Figo : 'Inter e Milan da anni fuori dalla Champions. Adesso mi aspetto che...' : 'Italia fuori dal Mondiale? E' dura per quello che rappresenta nel mondo. E' dura per tutti, ma è anche una lezione per il futuro. I responsabili devono ragionare del perché di questo fallimento . L'...

Milan - il Liverpool offre un ingaggio super a Suso : che cifre! : Suso è sempre nel mirino del Liverpool . Come scrive la Gazzetta dello Sport , i Reds sono pronti a offrire 8 milioni di euro di stipendio annui all'esterno offensivo del Milan , che in rossonero ne percepisce 3.

Meteo - anticiclone in arrivo : clima estivo al Nord/ Previsioni : caldo a Milano - poi toccherà al Sud : Meteo, anticiclone in arrivo: clima estivo al Nord. Le Previsioni per il weekend: temperature elevate al Nord, con picchi fino a 30°, ancora instabilità al Sud.(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 19:09:00 GMT)

SALONE DEL MOBILE/ E Fuorisalone - le 'mani che pensano' sono ancora il futuro di Milano : Il SALONE del MOBILE e il FuoriSALONE sono un'eccellenza di Milano, ma guai se la creatività di cui la città è capace non guardasse più al futuro.

Domingo Jr. Cortellesi - Milani - Bouchet e Verdone tra i presenti alla “Pellicola d’Oro” : Placido Domingo Jr. sarà l’ospite d’onore della VIII^ edizione de “La Pellicola D’Oro che si svolgerà venerdì 4 maggio alle ore 20.30 presso il Teatro Italia – Via Bari, 18 a Roma, il prestigioso Premio cinematografico, promosso ed organizzato dall’Ass.ne Cult.le “Articolo 9 Cultura e Spettacolo” e dalla “Sas Cinema” di cui è Presidente lo scenografo e regista Enzo De Camillis, l’ideatore del Premio. Domingo Jr. (figlio del celebre cantante di ...

"Memoria" - il libro inedito di Pietro Ingrao - che verrà presentato domani a Milano : 'Sono nato a Lenola, tra il Lazio e la Campania, in un mondo contadino ai margini del Mezzogiorno , …, ': è questo l'incipit di Memoria, scritto inedito di Pietro Ingrao che verrà presentato venerdì 20 aprile alla Camera del Lavoro di Milano. ...

Truffa sui farmaci - ipotesi costi gonfiati : oltre dieci indagati a Milano anche due dirigenti del gruppo San Donato : Dopo le perquisizioni in Regione Lombardia viene a galla la nuova inchiesta. Al centro i farmaci 'File F', quelli acquistati dagli ospedali e poi rimborsati...