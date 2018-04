Milan | Biglia | due vertebre fratturate Rischia Coppa Italia e Mondiale

Milan - frattura a 2 vertebre lombari per Biglia : Dopo la sconfitta per 1-0 a San Siro contro il Benevento, una nuova brutta notizia si abbatte sul Milan: Lucas Biglia ha subito “la frattura dei processi trasversi delle prime due vertebre lombari” a seguito di uno scontro di gioco durante il match di ieri. E’ quanto sottolinea il bollettino medico sul giocatore argentino riportato sul sito del club. (AdnKronos) L'articolo Milan, frattura a 2 vertebre lombari per Biglia sembra ...

Serie A Milan - Biglia ko : fratturate due vertebre : MilanO - "Il giocatore è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato la frattura dei processi trasversi delle prime due vertebre lombari" . E' questa, fa sapere il Milan con una nota, la ...

Serie A Milan - Biglia c'è. Calhanoglu assente : MilanO - Niente da fare Hakan Calhanoglu . Il turco salta il Benevento a causa di un'infiammazione al ginocchio. Gattuso e il Milan però potranno contare a centrocampo su Lucas Biglia , regolarmente ...

Milan-Napoli - alta tensione Sarri-Biglia-Insigne : ecco cosa è successo : Milan-Napoli, alta tensione Sarri-Biglia-Insigne, si è concluso il match valido per la 32^ giornata del campionato di Serie A, 0-0 che non accontenta le due squadre che si allontanano dai rispettivi obiettivi. Al termine della partita momenti di nervosismo tra il tecnico Sarri ed il centrocampista Biglia, tutto nasca da un diverbio, intervento anche dei calciatori, tra tutti Andrè Silva. Secondo l’Arena scintille in particolare fra Biglia ...

Il Milan da Derby : Kalinic titolare - Montolivo al posto di Biglia : Gattuso, secondo quanto riporta 'Sky Sport', sembra orientato a preferire Kalinic a Cutrone per il ruolo di punta centrale con Andrè Silva, particolarmente deludente a Torino, destinato a tornare in ...

Milan del futuro : certezze Bonucci e Biglia - dubbi Suso e Donnarumma : Il Milan sta cominciando a progettare la rosa 2018/19, già rinforzata con gli arrivi a parametro zero di Ivan Strinic e Pepe Reina. Secondo La Gazzetta dello Sport , tra le certezze da cui ripartiranno i rossoneri ci sono Leonardo Bonucci e Lucas Biglia , mentre per Gigio Donnarumma e Suso, due giocatori che in via Aldo Rossi vorrebbero trattenere, ...

Pagelle Milan-Arsenal 0-2 - Europa League 2018 : Biglia e Kessié distratti - difesa in bambola - Bonaventura unica luce : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Milan-Arsenal Milan sottotono a San Siro contro l’Arsenal nel match d’andata degli ottavi di finale dell’Europa League 2017-2018. I rossoneri incassano una sconfitta pesantissima tra le mura amiche ad opera dei Gunners, che dominano nella prima frazione e gestiscono nella ripresa, ipotecando il passaggio del turno con i gol di Mkhitaryan e Ramsey. I rossoneri partono bene ma si spengono ...

Lazio-Milan : Biglia aggancia Luis Alberto fuori area : ROMA - Altra discreta partita per l'internazionale , e prossimo Mondiale, Gianluca Rocchi , in una sfida non semplice. Ha tenuto alto il livello della contesta, lasciando giocare, cosa apprezzata dai ...

