Milan-Benevento 0-1 | l’Europa è lontana Gattuso | mi vergogno | Pagelle| Classifica

Milan-Benevento 0-1 - Gattuso : «Squadra senz'anima - mi vergogno» Mirabelli : chiediamo scusa ai tifosi : «Mi vergogno in maniera pazzesca» sibila a bassa voce Rino Gattuso nella pancia di San Siro a mezzanotte, dopo aver deciso di annullare il giorno di riposo. «Dobbiamo chiedere scusa ai tifosi: all'...

Milan-Benevento 0-1 - Gattuso imbufalito : “una figuraccia” : “La squadra vive un momento di involuzione: quando si gioca senz’anima si fanno queste figuracce. Il primo responsabile sono io, dobbiamo cambiare registro: non si può giocare senza voglia, senza furore agonistico. L’involuzione sta qui: siamo una squadra che crea, ma sembra avere poca voglia di fare male agli avversari, diamo la sensazione di fare il solletico. Dobbiamo chiedere scusa ai tifosi e il primo a farlo sono ...

Il Benevento fa l'impresa a San Siro. 1 a 0 contro il Milan : Finisce con una storica vittoria del Benevento l'anticipo del sabato sera tra Milan e sanniti. I rossoneri perdono l'occasione per conservare la sesta posizione. Per il Benevento tre punti storici che potrebbero servire a poco, ma almeno allontanano la retrocessione aritmetica. E regalano un trionfo epocale ai tifosi sanniti.Il Milan arriva a questo match dopo tre pareggi consecutivi. L'ultima vittoria, quella in casa per 3 a 2 ai danni del ...

