Migranti | tensione al corteo antifascista con polizia francese

Ventimiglia - ruspe sull’accampamento Migranti a Roja/ Tensione con la polizia : “Troppa violenza” : Ventimiglia, ruspe sull’accampamento migranti a Roja, Tensione con la polizia: “Troppa violenza”. E’ accaduto questa mattina in Liguria, sul confine con la Francia(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 13:44:00 GMT)

Alta tensione in acque internazionali : motovedetta libica intima alla ong di consegnarle i Migranti salvati : Ore di Alta tensione nel Mediterraneo, a 73 miglia dalle coste libiche. La nave della ong spagnola Proactiva Open Arms era intervenuta per soccorrere alcune imbarcazioni di migranti in difficoltà. Ma una motovedetta libica è sopraggiunta intimando all’equipaggio umanitario - sotto la minaccia di usare le armi - di consegnare donne e bambini salvati...

Migranti barricati nel centro di accoglienza : 'Dateci i soldi del pocket money'. Tensione a Roma : Circa 200 Migranti si sono barricati all'interno di un centro di accoglienza a Roma, in largo Perazzi. Momenti di Tensione sono nati nella struttura per via della protesta degli ospiti del centro: sul ...