Michele Serra ha risposto a chi lo accusa di essere classista

: Vorrei tanto difendere Michele Serra (che è stato drammaticamente frainteso) ma non lo faccio. Ho paura di voi - mattiafeltri : Vorrei tanto difendere Michele Serra (che è stato drammaticamente frainteso) ma non lo faccio. Ho paura di voi - matteosalvinimi : Per alcuni 'intellettuali' di sinistra i ragazzi che vanno agli Istituti Tecnici o Professionali, i figli del popol… - GiuliaDiVita : Michele Serra distrutto da una insegnante con 40 anni di esperienza. Che bello sarebbe se al posto di stantii opini… -

(Di domenica 22 aprile 2018)parte al contrattacco. Dopo l'ondata di polemiche che ha travolto la sua 'Amaca' che il 20 aprile ha dedicato all'episodio di bullismo da parte di uno studente su un professore di Lucca e agli altri emersi in questi giorni, l'editorialista di Repubblica torna sul tema con un lungo intervento in cui risponde a haters, detrattori e polemisti. Per rivendicare le sue radici di sinistra e mettere in chiaro cosa intendeva dire. Ma soprattutto per "non replicare" a chi gli ha dato addosso. Ma per capire perchè si parla tati di questa polemica, occorre andare per ordine. Come tutto è cominciato Il 20 aprilepubblica il suo intervento che solleva un vespaio di reazioni che coinvolge firme sulla carta stampata e lettori sui social. A scatenare la polemica è una ...