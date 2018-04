Messico | un giudice vieta la vendita della Barbie-pittrice Frida Kahlo

Blastingnews

(Di domenica 22 aprile 2018) La carnagione schiarita, l'aspetto omologato a una femminilita' standard e banale, da #appunto, ma soprattutto le sue importanti e folte sopracciglia 'normalizzate'. Per gli eredi di #, la bambola che il colosso dei giocattoli #Mattel ha realizzato riproducendo le fattezzeceleberrimamessicana VIDEO, è un insulto alla memoria di una donna dalla grande personalita' umana e artistica. Una donna diventata dopo la morte non solo icona di una battagliera femminilita', ma simbolo del. Per questo motivo, la famiglia ha fatto causa alla fabbrica die ora l'ha vinta. Unhato alla Mattel di vendere la bambola in. Ilda' ragione alla famiglia La famiglia ha citato in giudizio la Mattel per aver utilizzato l'immaginesenza autorizzazione. Ilha dato ragione agli eredi e con una sentenza ...