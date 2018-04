Mazzarri | “il Toro può giocarsela con tutti”

calcioweb.eu

(Di domenica 22 aprile 2018) “Nelle ultime partite abbiamo dimostratoche ce la possiamo giocare alla pari con chiunque, purtroppo domani avremo parecchie assenze tra squalificati e infortunati, questo permetterà a chi scende in campo di far vedere quanto vale. Come ho sempre detto la prossima partita è la più importante, noi dovremo scendere in campo convinti dei nostri mezzi”. Il tecnico del Torino, Walter, è pronto alla delicata trasferta di Bergamo contro l’Atalanta. “Sono una squadra che ha fatto cose meravigliose già dall’anno scorso, dispiace che siano usciti dall’Europa per come hanno imposto il loro gioco -prosegue l’allenatore toscano in conferenza stampa-. È da considerare una squadra di primissimo livello, noi dobbiamo andare a Bergamo preparati, pensando che dovremo affrontare una big. Sono bravi sia a ripartire che a proporre un calcio totale, quindi ...