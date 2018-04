optimaitalia

: #Amici17 Matteo canta Il mondo di Jimmy Fontana e convince la giuria dopo una settimana di difficoltà (video)… - OptiMagazine : #Amici17 Matteo canta Il mondo di Jimmy Fontana e convince la giuria dopo una settimana di difficoltà (video)… - jbreatheme : RT @ilMenestrelloh: Matteo mio pupillo perchè è sottovalutato ed è l’unico che canta bene. Devo proteggerlo #amici17 - jemechoisis : Che schifo. Matteo non vi regala teatrini e quindi canta solo una volta con tutte le canzoni che ha studiato? Non a… -

(Di domenica 22 aprile 2018)Ilad Amici di Maria De Filippi. Ilnte della squadra dei Blu si è esibito durante la seconda prova con il successo evergreen di, risalente agli anni '60.La celebre canzone è stata proposta in diverse versioni nel corso degli anni, tra cui le più recenti quelle di Gianna Nannini (2014) e Il Volo (2015).Decisamente nelle corde delnte,è riuscito nell'omaggio alla grande canzone, un classico della musica italiana. L'esibizione gli è valsa la vittoria nella sfida contro Irama e Zic per i Bianchi, che si sono esibiti insieme a Francesco Gabbani sulle note di Tra le granite e le granate e Occidentali's Karma.unaabbastanza complicata per ilnte,è riuscito a sconfiggere le prime insicurezze. Infatti, nei pomeridiani in onda durante laè apparso piuttosto irrequieto per le assegnazioni ...