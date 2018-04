Mars Express V2 0

Mars Express versione 2.0 : la sonda pronta per un aggiornamento software - dovrebbe estenderne la vita operativa al 2020 : Nuovo aggiornamento disponibile. Se Mars Express avesse un centro notifiche, sarebbe questo il messaggio che si vedrebbe comparire. Come accade per i nostri tablet, smartphone e pc, anche per la sonda Esa è arrivato il momento dell’update software. Con una importante differenza: il download e l’installazione devono avvenire a 150 milioni di km di distanza. Non stupisce – spiega Global Science – che il sistema operativo di Mars ...