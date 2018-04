Marquez domina in Texas

MotoGp Usa : Marquez domina - Rossi 4° : AUSTIN - Marquez si conferma il dominatore del curcuito di Austin, in Texas. Vince per la sesta volta su 6 edizioni. Dalla quarta va subito in seconda posizione e una volta superato Iannone non trova ...

MotoGP - GP Americhe 2018 : warm up - risultati e classifica. Marc Marquez dominatore - Dovizioso risponde - Valentino Rossi undicesimo : Marc Marquez sembra davvero imbattibile sul tracciato di Austin e ha dominato anche il warm up del GP delle Americhe 2018, terza tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo si trova davvero a suo agio sul tracciato texano dove ha vinto le ultime cinque gare e conferma di essere il grande favorito per la corsa che scatterà alle ore 21.00. Il Campione del Mondo si è migliorato continuamente nel corso degli ultimi venti minuti a disposizione dei piloti ...

MotoGp Argentina - Marquez domina anche nelle Libere 4. Rossi 10° : Valentino Rossi decimo a quasi due secondi dal campione del mondo. Segui la gara in DIRETTA GRIGLIA DI PARTENZA CLASSIFICA Tags: MotoGp , Argentina Tutte le notizie di Moto Gp

MotoGP - GP Argentina 2018 : risultato e classifica prove libere 3. Marc Marquez domina sul bagnato - Dovizioso e Valentino Rossi indietro : Marc Marquez ha fatto registrare il miglior tempo nelle prove libere 3 del GP di Argentina, tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo è risultato il migliore con il tempo di 1:48.896, sette decimi rispetto a un ottimo Zarco e addirittura un secondo meglio di Bautista e Abraham che con l’acqua non hanno difficoltà. Andrea Dovizioso nono a 1.5 secondi, Valentino Rossi undicesimo a 1.8 secondi. prove libere 3 GP Argentina 2018 – ...

MotoGp - Argentina : Marquez domina le libere - scintille tra i ducatisti Dovizioso e Lorenzo : TERMAS DE RIO HONDO - Disastro Ducati al termine della prima giornata di prove del gp di Argentina: Dovizioso chiude lontanissimo, ultimo di 24 piloti, a 3 secondi e mezzo dal migliore , Marquez, . ...

Marquez domina le seconde libere - Rossi settimo : La MotoGp in terra argentina parla già la lingua di Marc Marquez che nelle seconde libere ha staccato tutti con la sua imprendibile Honda. Sul circuito di Termas de Rio Hondo, il campione del mondo spagnolo in 1'39''395 ha preceduto la Honda non ufficiale di Cal Crutchlow , +404, e la Ducati di Tito Rabat su Ducati , +0,951, . In netto ritardo Valentino Rossi , +1,182, che non riesce a far ...

