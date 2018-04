calciomercato

: RT @cmdotcom: #Marotta: 'Pressione su #Juve o #Napoli? Forse sull'arbitro. #Allegri e #Buffon...' #JuveNapoli - cheobravo : RT @cmdotcom: #Marotta: 'Pressione su #Juve o #Napoli? Forse sull'arbitro. #Allegri e #Buffon...' #JuveNapoli - Sport_Fair : Juve-Napoli, la battuta di Beppe Marotta: 'la pressione è tutta sull'arbitro! E su Buffon...' #JuveNapoli - Joselei66 : RT @cmdotcom: #Marotta: 'Pressione su #Juve o #Napoli? Forse sull'arbitro. #Allegri e #Buffon...' #JuveNapoli -

(Di domenica 22 aprile 2018) L'amministratore delegato dellantus , Giuseppe, ha parlato a Premium Sport prima della sfida scudetto con il: 'Non so chi senta la...l', ride, ndr, . Al di là delle dichiarazioni retoriche è importante per entrambe. Mancano ancora tanti ...