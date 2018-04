Maradona nonno | abbraccia per la prima volta il nipotino Diego Matias

Le prime foto del nipote di Maradona : è tutto il nonno : E' un nonno pazzo d'amore Diego Armando Maradona. Quattro giorni fa, proprio in occasione del giorno di Pasqua, è venuto alla luce il

Maradona nonno per la seconda volta : è nato Diego Matias [FOTO] : Altro nipote per Diego Armando Maradona, dopo Benjamin nato dall’unione della figlia Giannina con l’attaccante Sergio Aguero, oggi è nato Diego Matias, primogenito di Diego Maradona junior e della moglie Nunzia. “Vi racconto che è nato il mio nipotino Diego Matias Maradona, pesa 3 kg e mezzo, ed è bellissimo. Sono molto felice e mi riempie il cuore. Ora me lo godrò come non sono riuscito a fare con mio figlio Diego”, ha ...

Maradona nonno - è nato figlio Diego jr. : ANSA, - ROMA, 2 APR - Diego Armando Maradona ha un altro nipote. Dopo Benjamin, nato dall'unione di sua figlia Giannina con l'attaccante ora al Man City Sergio Aguero, oggi è nato Diego Matias, ...

