MARA MAIONCHI La talent scout dai modi bruschi che piace tanto in tv Che tempo che fa

Grande Fratello Nip : Barbara D'Urso intende condurre - insieme a MARA Maionchi? Video : A poche settimane dalla presunta data dello start ufficiale della messa in onda del 'Grande Fratello NIP', sono trapelate online le prime indiscrezioni concernenti il cast della nuova formula del celebre format di Canale 5, che verra' condotto dalla vulcanica #Barbara D'Urso. La D'Urso è interessata alla collaborazione di Mara Maionchi? Il 'GFNIP' partira' a breve Ebbene sì: può dirsi gia' tutto pronto per l'imminente start di uno dei programmi ...

Grande Fratello Nip : Barbara D'Urso intende condurre - insieme a MARA Maionchi? : A poche settimane dalla presunta data dello start ufficiale della messa in onda del 'Grande Fratello NIP', sono trapelate online le prime indiscrezioni concernenti il cast della nuova formula del celebre format di Canale 5, che verrà condotto dalla vulcanica Barbara D'Urso. La D'Urso è interessata alla collaborazione di Mara Maionchi? Il 'GFNIP' partirà a breve Ebbene sì: può dirsi già tutto pronto per l'imminente start di uno dei programmi ...

X Factor 2018 - Levante non ci sarà/ MARA MAIONCHI e Fedez giudici riconfermati - Ermal Meta rifiuta : X Factor 2018, Levante non ci sarà: chi prenderà il suo posto? Mara Maionchi e Fedez giudici riconfermati, Ermal Meta rifiuta ma il sogno di Sky resta Maria De Filippi.(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 15:37:00 GMT)

Sanremo Young : Gino Paoli litiga in diretta con MARA MAIONCHI e Masini : Perché Gino Paoli, Mara Maionchi e Marco Masini hanno litigato a Sanremo Young Attimi di tensione durante la finale di Sanremo Young. Gino Paoli, Mara Maionchi e Marco Masini hanno litigato dopo la performance di una cantante in gara, la giovane Elena Manuele. Quest’ultima si è esibita con Paoli in due canzoni del celebre cantatureo. […] L'articolo Sanremo Young: Gino Paoli litiga in diretta con Mara Maionchi e Masini proviene da ...

Maria De Filippi giudice a X Factor 2018? MARA MAIONCHI non esclude la sua partecipazione : Alzasse la mano chi vorrebbe vedere Maria De Filippi a X Factor 2018. C'è sicuramente chi pensa che la bionda conduttrice debba curare solo ed esclusivamente i suoi programmi e chi invece è incuriosito dall'idea di vederla in panni inediti: sì, fa il giudice anche a Tu si que vales, ma sappiamo bene tutti che a X Factor il meccanismo è molto diverso e starà a lei decidere quale dovrà essere la sua squadra di cantanti. Se parliamo di Maria De ...

MARA Maionchi/ A X Factor 12 : “Io ci sarò. Maria De Filippi giudice? Mi sembra impossibile…” : Dopo il trionfo con Lorenzo Licitra a X Factor 11, Mara Maionchi conferma che tornerà per la prossima edizone e commenta le voci su Maria De Filippi come giudice nel talent.(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 09:00:00 GMT)

Maria De Filippi giudice a X Factor 2018? MARA MAIONCHI non esclude la sua partecipazione : Alzasse la mano chi vorrebbe vedere Maria De Filippi a X Factor 2018. C'è sicuramente chi pensa che la bionda conduttrice debba curare solo ed esclusivamente i suoi programmi e chi invece è incuriosito dall'idea di vederla in panni inediti: sì, fa il giudice anche a Tu si que vales, ma sappiamo bene tutti che a X Factor il meccanismo è molto diverso e starà a lei decidere quale dovrà essere la sua squadra di cantanti. Se parliamo di Maria De ...

Maria De Filippi a X Factor? MARA MAIONCHI non lo esclude : “Compatibile con Amici” : Mara Maionchi parla anche di musica e tv in un’intervista a ECG, il programma di Radio Cusano Campus, l’emittente dell’Università degli Studi Niccolò Cusano. Ecco le principali dichiarazioni. Mara Maionchi non esclude l’ipotesi Maria De Filippi a X Factor Tutto parte dalla dichiarazione di Gabriele Immirzi, direttore generale di Fremantle Media Italia: “Vorrei Maria De […] L'articolo Maria De Filippi a X ...

MARA MAIONCHI ad Amici di Maria De Filippi giudice del serale? “Niente è impossibile”. E X Factor? : E se arrivasse anche Mara Maionchi ad Amici di Maria De Filippi in qualità di giudice per la fase serale del programma? Veterana del talent show X Factor, di cui è ormai un'icona anche se ha occupato la poltrona di giudice a fasi alterne in questi anni, la discografica non pone limiti alla provvidenza. Intervistata nel programma radiofonico di Roberto Arduini e Andrea di Ciancio su Radio Cusano Campus, l'emittente dell'Università degli Studi ...

MARA MAIONCHI e XFactor : 'Mi dicono che ci sarò. Maria De Filippi giudice? Deve mantenere entrambe le posizioni' : ROMA - 'Io ci sarò, così mi dicono'. Mara Maionchi conferma la sua partecipazione a XFactor per la prossima edizione a fianco di Fedez e parla della possibile partecipazione di Maria De Filippi dietro ...

MARA MAIONCHI stronca la canzone di Meta e Moro : “Non mi riconosco in questa frase” : “Non mi avete fatto niente”, il brano cantato da Fabrizio Moro e Ermal Meta alla 68esima edizione del Festival di Sanremo continua a far discutere. questa volta a commentare la...

X Factor 2018 : confermati Fedez - MARA MAIONCHI e Cattelan : Cominciano a trapelare le prime indiscrezioni e conferme sulla prossima edizione di X Factor 2018: scopriamo di cosa si tratta A circa due mesi dalla conclusione di X Factor 11 con la vittoria di Lorenzo Licitra, si comincia già a parlare della prossima edizione del talent show musicale. Tra conferme e smentite, la prossima edizione di X Factor 2018 comincia a prendere forma. X Factor 2018: Mara Maionchi e Fedez ci saranno La prossima edizione ...

MARA MAIONCHI confermata a X Factor 2018 : Mara Maionchi Dopo Fedez e il conduttore Alessandro Cattelan, arriva un’altra conferma per la prossima edizione di X Factor. Insieme al rapper, tra i giudici della dodicesima edizione del talent show di SkyUno ci sarà anche Mara Maionchi. X Factor 2018: sì a Maionchi e Fedez, no a Morgan Ad annunciare la presenza della giurata a X Factor 2018 è Gabriele Immirzi, direttore generale di FremantleMedia, la casa di produzione del ...