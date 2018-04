Ma la laurea serve ancora?

vanityfair

(Di domenica 22 aprile 2018) Per festeggiarla erano state preparate bomboniere e regali, prenotato il ristorante e mandati inviti per il pranzo. Il 9 aprile, lo stesso giorno in cui aveva detto a familiari e amici che si sarebbeta in Farmacia, Giada De Filippo si è invece tolta la vita lanciandosi dal tetto dell’Università Federico II di Napoli. La ventiseienne originaria di Sesto Campano, in provincia di Isernia, durante i primi tre anni d’iscrizione alla facoltà non aveva mai dato esami. Quest’anno, non aveva neanche pagato la retta. La storia di Giada, per quanto dolorosa ed estrema, riflette lo stato di crisi vissuto da molti studenti italiani, incapaci di completare il percorso universitario e spesso poco sicuri che ne valga comunque la pena. Iti nella fascia di età tra i 25 e 34 anni, secondo gli ultimi dati Eurostat, sono il 26,4% del totale contro una media europea del 38,8% (peggio di noi ...