M5S | torna il derby Di Maio-Fico

M5S : le 2 anime alla prova ‘esplorazione’ - torna derby Di Maio-Fico/Adnkronos : Roma, 22 apr. (Adnkronos) – Le nuove regole grilline gli consegnano il Movimento chiavi in mano. Ma Luigi Di Maio, nella corsa a Palazzo Chigi dopo quella che lo ha visto conquistare il M5S un pezzo alla volta, deve fare i conti con una variabile non secondaria: le divisioni che animano il Movimento. Tra fedelissimi al giovane capo e veri e propri anti-dimaiani perché non manca chi, nel Movimento, spera addirittura che la conquista del ...

M5S : le 2 anime alla prova ‘esplorazione’ - torna derby Di Maio-Fico/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – E’ alla Camera che Di Maio può contare sulle file più corpose di fedelissimi. Tra questi i due ‘pretoriani’ spediti a risolvere le grane del Campidoglio, Riccardo Fraccaro e Alfonso Bonafede, entrambi indicati nella squadra di governo M5S, l’abruzzese Daniele Del Grosso, la sorella del candidato governatore grillino in Sicilia Giancarlo Cancelleri, Azzurra, la torinese Laura Castelli, molto vicina alla ...

M5S : le 2 anime alla prova ‘esplorazione’ - torna derby Di Maio-Fico/Adnkronos (3) : (Adnkronos) – Al Senato, invece, la situazione sarebbe più complicata per il capo politico del Movimento. Qui le due anime dei 5 Stelle -su un totale di 109 eletti- sarebbero pressoché alla pari. D’altronde anche nella scorsa legislatura a Palazzo Madama abitava l’anima più barricadera del M5S. Anche per questo, molti senatori hanno visto nell’indicazione a capogruppo di Danilo Toninelli -migrato dalla Camera al Senato- ...

M5S : le 2 anime alla prova ‘esplorazione’ - torna derby Di Maio-Fico/Adnkronos (4) : (Adnkronos) – Se inoltre i parlamentari al secondo giro appaiono più disincantati -avendo vissuto la metamorfosi del Movimento dall’interno- molti dei nuovi arrivati sono ancora legati al territorio e alle realtà dei meet-up, un tempo vera e propria ossatura del M5S e ormai ridotti a cattedrali nel deserto: non a caso alla prima riunione degli eletti al Parco dei Principi a Roma un gruppetto di deputati campani lamentava la ...

Cottarelli : 'Io premier? No - serve un politico o si ritorna al voto. Non credo che governo Lega-M5S aumenterebbe lo spread' : Secondo Carlo Freccero, anche lui ospite della trasmissione, l'economista e' in pole per diventare ministro dell'Economia: 'Ho sempre detto che per un italiano fare il ministro e' un onore, ma ...

Niente intesa M5S-Lega - tra accuse e recriminazioni. Casellati torna da Mattarella : Di Maio: non tratto con Forza Italia, solo appoggio esterno. Casellati torna al Quirinale per trovare una soluzione

Perché è meglio per l’Italia tornare alle elezioni che non andare a un governo M5S-Pd : Ora che, come previsto da questo blog prima di altri l’11 aprile scorso, la presidente del Senato Alberti Casellati ha ricevuto un pre-incarico per capire se si poteva trovare la quadra di un governo M5S-Centrodestra, e che tutto lascia pensare che questa quadra non si sia trovata, può darsi che la seconda “terza figura” a cui si affiderà il Quirinale sarà il Presidente della Camera, Roberto Fico. Oh, Maria Elisabetta Alberti ...

Molise : Di Battista torna in piazza per candidato M5S : Roma, 17 apr. (AdnKronos) – “Ho deciso di dare una mano in Molise ad Andrea Greco, candidato presidente del Movimento 5 Stelle. Insomma, si torna in piazza”. A scaldare nuovamente i motori è Alessandro Di Battista, che mercoledì 18 sarà a Venafro, in piazza Porta Nuova, alle 21.30, giovedì alle 18 a Trivento, in piazza Calvario, e infine venerdì, alle 18, a Termoli in piazza Monumento e alle 21 chiuderà a Campobasso. L'articolo ...

Salvini : 'Basta liti M5S-Fi o si torna al voto'. B. : 'Nessuno può dirmi cosa fare' : 'Io sono pronto anche domani - dice oggi il leader della Lega. Ma il Cav. rincara la dose: 'Nessuno può dire 'tu si' tu no': In democrazia è una cosa inaccettabile' -