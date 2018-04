M5S | le 2 anime alla prova ‘esplorazione’ | torna derby Di Maio-Fico Adnkronos

meteoweb.eu

: Le anime del @pdnetwork sul @Corriere Si, no, ni al M5S - Telosaes : Le anime del @pdnetwork sul @Corriere Si, no, ni al M5S - thexeon : Allearsi o no: voci (e anime) dal Pd sulle convergenze con M5S - matildedenuntis : RT @Simone_Lenzi: La linea di frattura è quella fra società chiusa, nostalgica e autoritaria (lega + m5s + pezzi di sinistra ottocentesca)… -

(Di domenica 22 aprile 2018) Roma, 22 apr. () – Le nuove regole grilline gli consegnano il Movimento chiavi in mano. Ma Luigi Di, nella corsa a Palazzo Chigi dopo quella che lo ha visto conquistare il M5S un pezzovolta, deve fare i conti con una variabile non secondaria: le divisioni che animano il Movimento. Tra fedelissimi al giovane capo e veri e propri anti-dimaiani perché non manca chi, nel Movimento, spera addirittura che la conquista del governo da parte del giovane di Pomigliano d’Arco possa fallire pur di vederlo finire all’angolo. Le fibrillazioni, al momento, sono congelate. Tutti attendono di vedere come finirà la trattativa per la formazione del governo e se Dila spunterà diventando il più giovane inquilino di Palazzo Chigi. Ma c’è chi, in queste ore, si frega le mani sperando in un sorpasso a sorpresa -e a sinistra- di Roberto, visto di ...