ilfattoquotidiano

: Lucca, nell’analisi di Michele Serra non c’è niente di radical chic - MPenikas : Lucca, nell’analisi di Michele Serra non c’è niente di radical chic - TutteLeNotizie : Lucca, nell’analisi di Michele Serra non c’è niente di radical chic - faicomegandhi : @Dio Ma ha anche detto che l'atteggiamento tracotante e imbarazzante dei ragazzini di Lucca verso il professore sia… -

(Di domenica 22 aprile 2018)pone il problema di un intero pezzo di Paese che si trova indifeso. Come al solito ci si limita criticare un passaggio, forse errato, di uno scritto che pone un problema serissimo. Gli strati popolari hanno perso ogni strumento culturale per difendersi, per essere “popolo” e sono relegati sempre più a quello di “plebe”. Non c’è alcuna spocchiain questa valutazione. Semmai vi è una fortissima preoccupazione. Un allarme. La morale della classe operai nasceva dal collante e dal ruolo “educativo” delle strutture politiche e di quelle collaterali (Sindacato, Anpi, Arci, Uisp, Udi). Buona parte dei giovani operai degli anni 70 aveva la licenza media (al sud tanti solo le elementari) ma costruivano una cultura, entravano in un modello culturale che gli veniva trasmesso e che poi trasmettevano a loro volta. Nelle sezioni del partito si cresceva anche umanamente, si ...