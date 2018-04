Lo scudetto torna in ballo Il Napoli batte la Juve 1-0 Sarri va a -1 da Allegri

Napoli - torna Milik : Sarri ha un’arma in più per la volata scudetto : Il Napoli punta su Milik . Squadra da sogno nell’ultima giornata del campionato di Serie A, la squadra di Sarri ha dominato in trasferta contro il Cagliari ed adesso i punti di vantaggio sulla Juventus sono ben quattro, i bianconeri devono però recuperare una partita contro l’Atalanta. Continua la preparazione per il Napoli che adesso affronta una partita che può risultare decisiva per il proseguo del campionato, di fronte la Roma che ...

Napoli - Noemi e il coro scudetto : 'Tornate campioni' : Napoli - ' Sarò con te, tu non devi mollare, abbiamo un sogno nel cuore, Napoli torna campione... Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh '. Recita così l'ultimo coro dei tifosi del Napoli che vogliono ardentemente ...