“Lo ha lanciato dal settimo piano per punire il figlio” Roma | è choc La polizia

(Di domenica 22 aprile 2018) La follia umana sembra non avere più limiti, ormai. E pensare che l’autore di questo folle gesto è un padre, quindi un uomo che dovrebbe dare sicurezza, esempio e educazione al figlio. Invece cosa ha fatto per punirlo? HaLilly, il piccolo Jack Russel del figlio, daldel palazzo dove abitano per punirlo, e poi si è giustifica così con gli agenti giunti sul luogo: “Tutte ‘ste pagliacciate… È solo un cane!”. L’episodio è avvenuto lo scorso 18 aprile in via Garcia Lorca a Laurentino 38, estrema periferia di. Quando i poliziotti, allertati dalla telefonata di un vicino al 112, sono arrivati sul posto, hanno trovato un ragazzino disperato che stringeva il piccolo Jack Russel ucciso dal padre. L’uomo, un 44enneno con precedenti, alla richiesta di spiegazione dei militari ha risposto prima aggredendoli verbalmente, poi ...