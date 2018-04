LIVE Nadal-Nishikori | Finale Masters 1000 Montecarlo in DIRETTA | 5-3 Lo spagnolo cerca

LIVE Nadal-Nishikori - Finale Masters1000 Montecarlo in DIRETTA : lo spagnolo cerca l’undicesima perla nel Principato : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Finale del Masters1000 di Montecarlo tra lo spagnolo Rafael Nadal e il giapponese Kei Nishikori. Per la 12ma volta in Finale nel Masters 1000 di Montecarlo, il maiorchino punta all’11° sigillo su questo campo andando ad aggiornare la pagina dei record che lo riguarda. Reduce dal netto successo contro il n.5 del mondo Grigor Dimitrov, il maiorchino vuol chiudere il cerchio, uscendo da dominatore in ...