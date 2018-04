L' Inter passa in casa del Chievo | 1-2 e zona Champions sempre nel mirino

Lazio poker alla Samp - l'Inter passa col Chievo : corsa alla Champions entusiasmante : Dopo lo 0-0 tra Cagliari e Bologna della sfida delle 12,30, il pomeriggio della 34esima giornata di Serie A è una mitragliata di gol nella quale, ancora una volta, la Lazio è massima protagonista: un ...

E la Roma del turnover ripassa l'Inter : Roma - C'è una Champions da sognare e una da conquistare. Per la prima bisogna aspettare altri sei giorni, anche se in ogni angolo della capitale ormai si parla solo della doppia sfida col Liverpool. ...

Passaggio ai 30 giorni : per i nuovi clienti i costi di alcune tariffe Internet diminuiscono : Il ritorno della fatturazione a 30 giorni, in sostituzione dei rinnovi ogni 28 giorni, ha cambiato gli equilibri del mercato …

Internet per diventare dei PRO : dal poker agli eSports - passando per le nuove professioni digitali : Pratica e studio sono i successivi step da intraprendere, ed è qui che entra in gioco Internet: molti PRO sono diventati tali grazie ai video su YouTube o agli streaming live su Twitch. Infine, ...

Inter - la zona Champions passa dall'Atalanta : Gasperini, da sempre col dente avvelenato, prover à a fermare la sua ex squadra sia per questioni personali , non si lasci ò certo in buoni rapporti col mondo Inter, che di classifica, visto che la ...

Isola dei Famosi - Bianca Atzei : l'Intervento della madre e il misterioso passato Video : Ha vissuto le ultime settimane su L’#Isola dei Famosi pericolosamente in bilico tra Alessia Mancini [Video] e Jonathan Kashanian. #Bianca Atzei ha conquistato la finalissima del reality show di Canale 5 dopo aver fatto discutere per le sue scelte al televoto e per non essersi mai esposta in maniera netta a favore dell’uno o dell’altro compagno di avventura. All’inizio del suo percorso la cantante sembrava essersi legata a Filippo Nardi. Poi ...

Torino - Mazzarri sfida il passato : 'Inter? Esperienza positiva' : Torino - L'impressione è che Mazzarri stia preparando qualche sorpresa tattica. Che torni al 4-3-3? 'Partita difficile: parlano i numeri. Ripeto la stessa cosa della scorsa settimana. Dopo allenamenti ...

La rinascita dell'Inter non passa solo dalla tattica. Spalletti ha imposto... : Non solo mosse tattiche, Luciano Spalletti ha ridato vigore all'Inter anche grazie al lavoro fisico. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport , che spiega come molti elementi appaiano adesso più in condizione. 'I doppi allenamenti imposti dal tecnico hanno rimesso benzina nelle gambe e 2-3 elementi, che in inverno erano le 'ombre' di ...

L'Inter a lavoro per blindare Icardi : la clausola passa da 110 a 160 milioni? : Mauro Icardi è uno degli attaccanti più forti del mondo e ad ogni partita lo dimostra sempre di più. Il suo attuale valore di mercato è di sicuro superiore ai 110 milioni di euro previsti dalla sua attuale clausola rescissoria e L'Inter ormai da ...

Milan-Inter - la Champions passa dai due capitani : Sarà una sfida nella sfida. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla del derby di domani sera tra Milan e Inter e spiega come sarà un po' la partita di Leonardo Bonucci e Mauro Icardi, due capitani spesso risolutori - seppur in modi diversi - per le proprie ...

Pitbull a spasso tra le case - paura tra i passanti : Intervengono i vigili : BRINDISI - Momenti di preoccupazione nella mattinata di oggi , domenica 1 aprile, al quartiere Casale a Brindisi dove un Pitbull vagava per strada ringhiando contro i passanti. Sul posto è stata ...

Inter - LUCIANO SPALLETTI/ “La Champions passa dalla Sampdoria" e punta su Ivan Perisic e Mauro Icardi : INTER, parla LUCIANO SPALLETTI: “La Champions passa da Genova, io devo meritarmi questa squadra”. Il tecnico dei nerazzurri ha parlato poco fa in conferenza stampa in vista della Samp(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 16:58:00 GMT)

Inter - Spalletti : 'La Champions passa da Genova' : INVIATO AD APPIANO - A Genova l'Inter non può sbagliare e Luciano Spalletti, che non vince in trasferta dal 25 novembre, lo ha detto chiaramente. Spalletti, la Sampdoria in casa ha conquistato 32 dei ...