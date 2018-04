Liegi | ennesimo trionfo Quickstep | giornataccia per Nibali

Blastingnews

(Di domenica 22 aprile 2018) Niente da fare per VincenzoallaBastogneche ha consacrato l’ennesima giornata trionfale dellaFloors. Il fuoriclasse siciliano è uscito di scena dalla corsa per il successo appena la situazione si è infiammata, mentre laha dato il via ad un’altra recita ad effetto. Lo squadrone belga ha liberato all’attacco Bob Jungels, lasciando il favorito Julian Alaphilippe in attesa delle mosse degli altri corridori. Valverde ha però offerto una prova un po’ sottotono e nessun altro è riuscito a mettere davvero in pericolo la marcia trionfale del corridore lussemburghese. ...