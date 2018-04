Liegi | ecco i corridori e gli orari tv

Blastingnews

: Vincenzo Nibali può sognare il colpo alla Liegi-Bastogne-Liegi: ecco i cinque motivi! - OA_Sport : Vincenzo Nibali può sognare il colpo alla Liegi-Bastogne-Liegi: ecco i cinque motivi! - teamcolpack : Ecco il momento della Liegi in cui Bagioli attacca per raggiungere i fuggitivi ..... -

(Di domenica 22 aprile 2018) È l’ultima fermata per la campagna di classiche primaverili. La #Bastogneè la più antica delle corse monumento, e per questo è soprannominata la Doyenne, la Decana. L’edizione numero 104 della classica belga è in programma domani, domenica 22 aprile, su un percorso ormai consolidato che presenta il solito su e giù tra le cote delle Ardenne. Vincenzo Nibali si presenta al via tra i grandi favoriti, anche se la Freccia Vallone di mercoledì ha lanciato un Julian Alaphilippe in straordinaria forma VIDEOe sorretto da una squadra che non sta sbagliando un colpo. L’altro punto di riferimento sara' Alejandro Valverde, l’uomo dellacon le sue quattro vittorie gia' in bacheca. It's more than a race. 🏁It's not just a Classic. ⭐It's a Monument. 🏛It's the Doyenne. 👵#LBL pic.twitter.com/yW80CysoHt— Liège-Bastogne-Liège @LiegeBastogneL 18 ...