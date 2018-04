Liegi-Bastogne-Liegi | Nibali per la storia contro Valverde e Alaphilippe

LIVE Liegi-Bastogne-Liegi 2018 in DIRETTA : Vincenzo Nibali sogna la Doyenne. Valverde e Alaphilippe favoriti : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della Liegi-Bastogne-Liegi 2018: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questa corsa. Appuntamento alle 9.30 . Buon divertimento!...

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Liegi-Bastogne-Liegi 2018. La Doyenne raggiunge quest'anno la 104ma edizione e offrirà grande spettacolo con il suo durissimo percorso e con tanti campioni al via. Saranno 258 km di battaglia, con i corridori che affronteranno ben undici côte, tra cui la mitica Redoute, che con i suoi 2 km al 9% rappresenta il simbolo di questa corsa, e la Côte de Saint-Nicolas, che termina a soli 5 km dal traguardo

Liegi-Bastogne-Liegi 2018 : la Doyenne chiude la primavera. Alaphilippe sfida Valverde - ma tanti si possono inserire : Per gli appassionati delle grandi classiche la giornata di oggi ha il sapore dell’ultimo giorno di scuola. Dopo una primavera tutta fuori soglia nelle corse di un giorno, il grande ciclismo sta per virare sui grandi giri. La Liegi-Bastogne-Liegi, però, offre un’ultima possibilità per godere dello scontro diretto tra i grandi interpreti del ciclismo sulla giornata unica: quasi 260 chilometri, andata e ritorno da Liegi (con arrivo ad ...

Liegi-Bastogne-Liegi 2018 : Vincenzo Nibali - il cuore delo Squalo per l’assalto ad una nuova impresa : Un pizzico di sana follia, il coraggio del leone, il cuore impavido di un orso, la testa meticolosa e le gambe fulminee. Gli ingredienti necessari per vincere la Liegi-Bastogne-Liegi e per entrare sempre di più nella leggenda del ciclismo, caratteristiche imprescindibili per fare saltare il banco e per regalare una domenica di straordinaria follia a un popolo intero. Vincenzo Nibali è pronto per un’impresa delle sue, per inventarsi ...

Liegi-Bastogne-Liegi - i favoriti sono Alaphilippe con Valverde e Nibali : Torna domani la Liegi-Bastogne-Liegi con la sua edizione numero 104. E' la classica Monumento tanto cara agli italiani che chiuderà il Trittico delle Ardenne. Si tratta di una corsa dal sapore ...

Ciclismo - Liegi-Bastogne-Liegi : una poltrona per tre : Alejandro Valverde , Movistar, Don Alejandro va alla crociata delle Ardenne con la speranza di raggiungere Merckx a quota cinque successi, un'impresa che varrebbe la leggenda, con tutti i nonostante e ...

Liegi-Bastogne-Liegi - Vincenzo Nibali per spiccare il volo. Lo Squalo vuole la vittoria - l’impresa dopo la Sanremo : Al via per una nuova magia, per cercare di entrare sempre di più nel mito, per riscrivere la storia, per regalare agli inguaribili romantici del pedale un nuovo numero d’antologia. Vincenzo Nibali è uno degli annunciati favoriti della vigilia alla Liegi-Bastogne-Liegi, si presenta in Belgio con l’obiettivo di fare saltare il banco e di conquistare quella vittoria che era sfumata nel 2012: la Doyenne è un vecchio pallino dello Squalo ...

Ciclismo - Liegi-Bastogne-Liegi : domani - edizione 104; aggiunte due côtes - ora 11 : L'edizione 104 della Liegi-Bastogne-Liegi , nata nel 1892, è in programma domenica con partenza da Place Saint Lambert, davanti al palazzo dei Principi-Vescovi, e traguardo dopo 258,5 km ad Ans. côtes ...

Liegi-Bastogne-Liegi 2018 : il borsino e la condizione dei favoriti. Alaphilippe sfida Valverde! Mina vagante Matthews. Nibali : provaci! : Un duello che si annuncia elettrizzante, poi due corridori con caratteristiche completamente diverse che però puntano alla vittoria. A 24 ore dalla partenza della Liegi-Bastogne-Liegi 2018, proviamo a fare il punto della situazione con quelli che abbiamo considerato i quattro favoriti della vigilia per le caratteristiche e per la forma mostrata nelle ultime uscite. Julian Alaphilippe: potrebbe consacrarsi. Abbiamo ancora negli occhi ...