Liegi-Bastogne-Liegi 2018 | Vincenzo Nibali | il cuore delo Squalo per l’assalto ad una

(Di domenica 22 aprile 2018) Un pizzico di sana follia, il coraggio del leone, ilimpavido di un orso, la testa meticolosa e le gambe fulminee. Gli ingredienti necessari per vincere lae per entrare sempre di più nella leggenda del ciclismo, caratteristiche imprescindibili per fare saltare il banco e per regalare una domenica di straordinaria follia a un popolo intero.è pronto per un’impresa delle sue, per inventarsi l’ennesimo numero da antologia, per scaldare l’anima di tutti i suoi tifosi, per offrire delle gesta memorabili che esaltano l’epopea dei pedali, in pieno stile da inguaribile romantico, erede di invenzioni in bianco e nero che diventano colorate, rinnovate dalla sua esplosività e dalla sua impareggiabile fantasia. Loha tutti gli strumenti per sbranare gli avversari e cercare la vittoria dopo aver già trionfato alla ...