Liegi-Bastogne-Liegi 2018 | le pagelle Capolavoro di Bob Jungels | Quick-Step Floors

Liegi-Bastogne-Liegi 2018 : Bob Jungels fa saltare il banco. Bene Formolo e Pozzovivo - Nibali senza energie : Volata ad Ans? No, grazie! La quarta Classica Monumento della stagione è tutta della Quick-Step Floors e in particolare di Bob Jungels, che ha vinto la Liegi-Bastogne-Liegi 2018 con uno splendido attacco di quasi 20 chilometri portato sulla Côte Roche-aux-Faucons, partendo in contropiede dopo un primo allungo del compagno di squadra Gilbert e difeso alla perfezione da Julian Alaphilippe, saltato sulle ruote di tutti i contrattaccanti nei ...

Liegi-Bastogne-Liegi - Bettiol cade e investe una donna del pubblico : Brutta caduta per Alberto Bettiol a 100 chilometri dal traguardo della Liegi-Bastogne-Liegi, la classica Monumento che si sta correndo in queste ore in Belgio. Il ventiquattrenne toscano sarebbe ...

Liegi-Bastogne-Liegi 2018 : tutto il montepremi. Quanti soldi guadagnano il vincitore e i ciclisti? Cifre basse per la Doyenne : La Liegi-Bastogne-Liegi 2018 chiude il Trittico delle Ardenne e la primavera riservata alle grandi Classiche di ciclismo. La Doyenne, quarta Monumento della stagione, si districa sulle cotes del Belgio e non mancherà lo spettacolo: vincere la corsa più antica al mondo regalerà assoluto prestigio e consacrerà all’immortalità della storia del pedale. Il montepremi della Liegi-Bastogne-Liegi 2018 è però davvero molto contenuto e non ...

Ciclismo femminile - Liegi-Bastogne-Liegi 2018 : altro trionfo di Anna van der Breggen! L’olandese stacca nel finale Amanda Spratt : L’olandese Anna van der Breggen si conferma l’atleta più forte del momento nel Ciclismo femminile e va a dominare anche la Liegi-Bastogne-Liegi. La portacolori della Boels-Dolmans trionfa in solitaria sul traguardo di Ans, al termine di una gara molto combattuta, e conquista così la Liegi per il secondo anno consecutivo. Secondo posto per l’australiana Amanda Spratt, che si è dovuta arrendere nell’ultimo chilometro alla superiorità di van der ...

MICHELE SCARPONI/ Video - morto un anno fa investito da un furgone : oggi l'omaggio alla Liegi-Bastogne-Liegi : Ricordo per MICHELE SCARPONI, Video: a un anno dalla sua morte il ciclista sarà ricordato durante l'evento di ciclismo di oggi, la Liegi-Bastogne-Liegi. Emozione anche sui social network(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 12:15:00 GMT)

