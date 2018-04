Liegi-Bastogne-Liegi 2018 | capolavoro di Jungels | delusione Nibali

Ciclismo - Liegi-Bastogne-Liegi : vince Jungels a sorpresa - Nibali delude : Liegi-Bastogne-Liegi a sorpresa: vince il lussemburghese Bob Jungels. E' della Quick Step Floors, lo squadrone di uno dei grandi favoriti Julian Alaphilippe. Appunto, lo squadrone, in grado di potersi ...

Liegi-Bastogne-Liegi 2018 : Bob Jungels fa saltare il banco. Bene Formolo e Pozzovivo - Nibali senza energie : Volata ad Ans? No, grazie! La quarta Classica Monumento della stagione è tutta della Quick-Step Floors e in particolare di Bob Jungels, che ha vinto la Liegi-Bastogne-Liegi 2018 con uno splendido attacco di quasi 20 chilometri portato sulla Côte Roche-aux-Faucons, partendo in contropiede dopo un primo allungo del compagno di squadra Gilbert e difeso alla perfezione da Julian Alaphilippe, saltato sulle ruote di tutti i contrattaccanti nei ...

Liegi-Bastogne-Liegi - Bettiol cade e investe una donna del pubblico : Brutta caduta per Alberto Bettiol a 100 chilometri dal traguardo della Liegi-Bastogne-Liegi, la classica Monumento che si sta correndo in queste ore in Belgio. Il ventiquattrenne toscano sarebbe ...

Liegi-Bastogne-Liegi 2018 : tutto il montepremi. Quanti soldi guadagnano il vincitore e i ciclisti? Cifre basse per la Doyenne : La Liegi-Bastogne-Liegi 2018 chiude il Trittico delle Ardenne e la primavera riservata alle grandi Classiche di ciclismo. La Doyenne, quarta Monumento della stagione, si districa sulle cotes del Belgio e non mancherà lo spettacolo: vincere la corsa più antica al mondo regalerà assoluto prestigio e consacrerà all’immortalità della storia del pedale. Il montepremi della Liegi-Bastogne-Liegi 2018 è però davvero molto contenuto e non ...

Ciclismo femminile - Liegi-Bastogne-Liegi 2018 : altro trionfo di Anna van der Breggen! L’olandese stacca nel finale Amanda Spratt : L’olandese Anna van der Breggen si conferma l’atleta più forte del momento nel Ciclismo femminile e va a dominare anche la Liegi-Bastogne-Liegi. La portacolori della Boels-Dolmans trionfa in solitaria sul traguardo di Ans, al termine di una gara molto combattuta, e conquista così la Liegi per il secondo anno consecutivo. Secondo posto per l’australiana Amanda Spratt, che si è dovuta arrendere nell’ultimo chilometro alla superiorità di van der ...

MICHELE SCARPONI/ Video - morto un anno fa investito da un furgone : oggi l'omaggio alla Liegi-Bastogne-Liegi : Ricordo per MICHELE SCARPONI, Video: a un anno dalla sua morte il ciclista sarà ricordato durante l'evento di ciclismo di oggi, la Liegi-Bastogne-Liegi. Emozione anche sui social network(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 12:15:00 GMT)

Liegi-Bastogne-Liegi : Nibali per la storia contro Valverde e Alaphilippe : il giorno dell'ultima classica Monumento di primavera: la Liegi-Bastogne-Liegi, che si disputa a un anno esatto di distanza dalla morte di Michele Scarponi: al marchigiano era sempre piaciuta molto. E ...

LIVE Liegi-Bastogne-Liegi 2018 in DIRETTA : Vincenzo Nibali sogna la Doyenne. Valverde e Alaphilippe favoriti : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Liegi-Bastogne-Liegi 2018. La Doyenne raggiunge quest’anno la 104ma edizione e offrirà grande spettacolo con il suo durissimo percorso e con tanti campioni al via. Saranno 258 km di battaglia, con i corridori che affronteranno ben undici côte, tra cui la mitica Redoute, che con i suoi 2 km al 9% rappresenta il simbolo di questa corsa, e la Côte de Saint-Nicolas, che termina a soli 5 km dal traguardo ...

Liegi-Bastogne-Liegi 2018 : la Doyenne chiude la primavera. Alaphilippe sfida Valverde - ma tanti si possono inserire : Per gli appassionati delle grandi classiche la giornata di oggi ha il sapore dell’ultimo giorno di scuola. Dopo una primavera tutta fuori soglia nelle corse di un giorno, il grande ciclismo sta per virare sui grandi giri. La Liegi-Bastogne-Liegi, però, offre un’ultima possibilità per godere dello scontro diretto tra i grandi interpreti del ciclismo sulla giornata unica: quasi 260 chilometri, andata e ritorno da Liegi (con arrivo ad ...

