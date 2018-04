L' Eredità | grande vittoria nella puntata del 21 04

Blastingnews

(Di domenica 22 aprile 2018) L', il game show più longevo della televisione italiana, è attualmente condotto da Carlo Conti dopo la triste dipartita di Fabrizio Frizzi avvenuta a fine marzo. Carlo Conti, dunque, è tornato nuovamente alla guida del quiz di Rai 1 in questi ultimi mesi per permettere alla fascia preserale della rete di chiudere la stagione, per poi fare staffetta sul finire di maggio con il quiz estivo 'Reazione a Catena'. Al momento, non si sa chi sarà il presentatore di quest'ultimo gioco ed i nomi candidati per succedere ad Amadeus sono Marco Liorni, attualmente alla guida de 'La Vita in Diretta' e Gabriele Corsi, conduttore del programma di Rai 2 'Boss in Incognito' e membro del Trio Medusa....