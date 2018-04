Lei rifiuta l'islam e lui le dà fuoco

: Natalie Portman rifiuta il “Nobel” d’Israele - - UnitaNews : Natalie Portman rifiuta il “Nobel” d’Israele - - GianniSpada : RT @LaTataBlu: Ieri parlavo con un caro amico. Praticamente la sua ultima storia d'amore si è conclusa tutta esclusivamente per messaggi… - UnitaNews : Natalie Portman rifiuta il “Nobel” d’Israele - -

E' successo in Pakistan. Un uomo ha datoalla fidanzata,che doveva sposare, dopo che lei si erata di convertirsi all'. Quindi, lui l'ha cosparsa di cherosene e l'ha bruciata viva. La ragazza, 24 anni, di religione cristiana, ha ustioni sull'80% del corpo ed è ricoverata in gravissime condizioni a Lahore. Lo riferisce la Bbc Urdu. L'aggressione è avvenuta nella città di Sialkot, nel Punjab. La polizia ha arrestato il giovane musulmano.(Di domenica 22 aprile 2018)