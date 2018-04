Lecce | diciassettenne aggredito in classe | genitori presentano esposto in procura contro

ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 aprile 2018) Idi un ragazzo di 17 anni hanno presentato uninnel quale denunciano che il giovane sarebbe stato vittima di atti di bullismo a scuola: picchiato e umiliato dai compagni di. Allegando alla denuncia anche un video, girato da un amico del giovane in. Si vede in particolare uno studente che aggredisce il compagno tirandogli calci e minacciandolo con una sedia. Si sente anche una voce fuori campo (“sicuro che sta registrando”, “così lo mettiamo a posto proprio”, “ok basta”) che dovrebbe essere dell’amico che fa il video per incastrare il bullo mentre la vittima subisce quasi con normalità l’aggressione. L’avvocato Giovanni Montagna ha spiegato che il ragazzo aveva negato alla madre di avere problemi infino al 7 aprile quando lei ha ricevuto su whatsapp questo video da parte di ...