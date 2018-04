Lecce | bullismo a scuola | 17enne aggredito e filmato dai compagni

Bullismo a scuola nel Lecce se - 17enne umiliato e filmato in classe. Presentato esposto in Procura : Un nuovo caso di Bullismo a scuola arriva dalla provincia di Lecce. Sono stati i genitori del ragazzo preso di mira a presentare la denuncia alla Procura del capoluogo salentino, allegando il filmato che spopolava sulle chat Watsapp. Secondo quanto riferisce il Quotidiano di Lecce....

Un altro caso di bullismo - stavolta a Lecce : 17enne aggredito a calci e umiliato davanti ai compagni : I genitori di un ragazzo di 17 anni hanno presentato un esposto in Procura a Lecce nel quale denunciano che il giovane sarebbe stato vittima di atti di bullismo a scuola: picchiato e umiliato dai compagni di classe.Allegando alla denuncia anche un video. Lo scrive il Quotidiano di Lecce Il filmato sarebbe stato girato da un altro amico del giovane. Si vede in particolare uno studente che aggredisce il compagno tirandogli calci e minacciandolo ...

Alessandra Amoroso a Lecce contro il bullismo per la campagna Una vita da social della Polizia Postale : Alessandra Amoroso a Lecce contro il bullismo e il cyber-bullismo al fianco della Polizia Postale e delle Comunicazioni. La cantante salentina sarà ospite d'eccezione dell'incontro della Polizia Postale e delle Comunicazioni organizzato in Piazza Sant'Oronzo a Lecce, atteso per la giornata di oggi, giovedì 15 marzo. Sul Truck della Polizia Postale e delle Comunicazioni ci sarà anche la testimonial scelta per la città di Lecce a supporto ...