Le Mans | 24 ore di moto | vince la Honda CB R1000

F1 - dopo la Cina Alonso pensa alla 24 ore di Le Mans : TORINO - Fernando Alonso continua a inseguire il suo sogno, quello di vincere la Tripla Corona. Una follia che , con il passare del tempo, sta diventando sempre più reale. dopo due settimane ...

24 ore di Le Mans : Fernando Alonso ha superato il rookie test : Neanche il tempo di tornare dalla Cina, sede del terzo Gran Premio di Formula 1, e Fernando Alonso è già pronto a tornare a lavoro. Il fenomeno spagnolo è volato subito in Francia per avvicinarsi al meglio alla 24 ore di Le Mans, uno dei grandi obiettivi per l’ex campione del mondo in questa stagione (appuntamento il il 16 e 17 giugno). L’iberico si è testato infatti nel simulatore AOTech ed ha pienamente superato il rookie test (al ...

Scontri Gaza. Ambasciatore palestinese Mansour : gli Usa bloccano l'indagine Onu : Sono nove i palestinesi uccisi venerdì nei violenti Scontri con l'esercito israeliano sul confine tra Gaza e Israele. Lo confermano fonti mediche della Striscia che parlano anche di 1354 feriti, di cui 33 gravi. Morto a causa delle gravi ferite il giornalista palestinese Yasser Murtaja

24 Ore di Le Mans - Svelata la Dallara LMP2 della Villorba Corse : La Cetilar Villorba Corse ha presentato il suo prototipo con il quale parteciperà alla 24 Ore di Le Mans e alla European Le Mans Series. Sul palco di 'Ruote da Sogno', a Reggio Emilia, la squadra - ...

24 Ore di Le Mans - Svelata la Dallara LMP2 della Villorba Corse : La Cetilar Villorba Corse ha presentato il suo prototipo con il quale parteciperà alla 24 Ore di Le Mans e alla European Le Mans Series. Sul palco di "Ruote da Sogno", a Reggio Emilia, la squadra - interamente italiana - ha parlato dei sogni e delle ambizioni in vista di quella che sarà la stagione sportiva 2018.Italian Spirit of Le Mans. Il team principal Raimondo Amadio e i tre piloti - Roberto Lacorte, Giorgio Sernagiotto e Andrea ...

Antonio Giovinazzi guiderà la Ferrari alla 24 Ore di Le Mans! Grande occasione per il pilota della Rossa : Antonio Giovinazzi parteciperà alla 24 Ore di Le Mans! Il terzo pilota della Ferrari in Formula Uno, infatti, sarà al volante della Rossa che cercherà di imporsi nella corsa endurance per eccellenza, nello specifico nella classe GTE-Pro. Dopo l’occasione avuta lo scorso anno in Formula Uno, il pilota italiano non ha più avuto chance di guidare nella massima categoria ma avrà comunque l’onore di cimentarsi in una corsa prestigiosa a ...