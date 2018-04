blogo

: Le Iene si spostano al giovedì dal 26 aprile - Varych4 : Le Iene si spostano al giovedì dal 26 aprile - tvblogit : Le Iene si spostano al giovedì dal 26 aprile -

(Di domenica 22 aprile 2018) Le, lo show di punta di Italia 1, cambia giorno di programmazione. La puntata condotta da Ilary Blasi, Teo Mammucari e la Gialappa's Band dalla prossima settimana lascerà la serata del mercoledì per sbarcare in quella delsera, già a partire dal 26. La notizia è stata anticipata da Nicola Savino durante la classica puntata domenicale, che invece non cambierà: "Così il mercoledì Teo potrà andare al cinema a 7 euro, perché lui ha le braccine corte", ha scherzato il conduttore.La verità è che il programma ideato da Davide Parenti "scappa" dalle semifinali di Champions, che nelle prossime settimane occuperanno la serata del mercoledì sull'ammiraglia Canale 5, dato che il calcio toglierebbe gran parte del pubblico ai servizi graffianti di Italia 1. prosegui la letturaLesialdal 26pubblicato su TVBlog.it 222018 22:10.