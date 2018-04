“Le creme solari sono inutili” Esperti preoccupati Un gesto banale eppure tanto

caffeinamagazine

: Le creme solari degli americani sono inutili, se non dannose. E il motivo è incredibile - AntonioCervone : Le creme solari degli americani sono inutili, se non dannose. E il motivo è incredibile - federazionepast : Con le frolle, biscotti, crostate moderne, merighe e creme, concludiamo a Cosenza il secondo modulo di Pasticceria… - elihh3 : @Veronica_Maz Sono d'accordo con te, al massimo possiamo avere pelle più morbida e idratata ma spendere per creme m… -

(Di domenica 22 aprile 2018) La bella stagione si avvicina e tutti sappiamo quanto sia importante proteggersi dai raggiche posessere molto aggressivi per la nostra pelle. Ma se noi nel Belpaese ne siamo consapevoli al di là dell’oceano (e chi lo avrebbe mai detto) pare proprio che non ne sappiano nulla. Come riportato da Business Insider Italia, pare che negli Stati Uniti ledotate di filtro uva siano praticamente un miraggio. “Se nei prossimi mesi dovete recarvi in visita a un amico che vive negli Stati Uniti e non sapete cosa portargli in dono visto che, poiché è americano, ha di certo tutto già a portata di mano, sappiate che potreste renderlo felice portandogli una crema solare. Non serve spendere un capitale, ne basta una da pochi soldi, di quelle che si trovano al supermercato: di certo sarà migliore di quella che usa lui in America. Sì perché in America, assurdo a ...