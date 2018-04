Le 5 app da provare questa settimana

Sicilia : Presidente Ars - approvare finanziaria entro il 29 aprile : Palermo, 17 apr. (AdnKronos) - entro venerdì sera, 20 aprile, la commissione Bilancio dell’Ars dovrebbe ultimare l’esame dei testi dei documenti contabili. Bilancio e finanziaria dovrebbero approdare a Sala d’Ercole lunedì prossimo, 23 aprile, alle 12. Fino al 24 aprile si potranno presentare gli em

Play Instant : provare giochi e app Android senza installarle : Google Play Instant è un servizio dedicato al Play Store introdotto di recente. Questo servizio si basa sulle Instant app, ovvero delle app speciali che possono essere provate senza essere installate sul dispositivo. Play Instant si è pian piano espanso fino a permetterci di provare anche i giochi. Grazie ad esso potremo provare un’applicazione oppure un gioco che troviamo nello store, in modo da farci un’idea del funzionamento e del ...

Sicilia : Lupo (Pd) - non c’è più tempo per approvare manovra entro marzo : Palermo, 21 mar. (Adnkronos) – “Il governo si ostina a non volere ammettere che non c’è più il tempo per approvare Bilancio e Finanziaria in aula entro marzo. Il presidente Musumeci venga all’Ars e dica come intende affrontare l’esame della manovra economica senza maggioranza”. Lo dice Giuseppe Lupo, presidente del gruppo PD all’Ars.“Il governo naviga a vista e va avanti di rinvio in rinvio ‘ ...

Sicilia : Ars - corsa contro il tempo per approvare bilancio e finanziaria : Palermo, 20 mar. (AdnKronos) - Tempi più che stretti per l'Assemblea regionale Siciliana per approvare entro il 31 marzo il bilancio e la legge finanziaria. Il vicepresidente dell'Ars Giancarlo Cancelleri, a inizio seduta, ha letto ai parlamentari presenti la decisione assunta dall'ultima conferenza

Cave - Gianpaolo Bottacin e Maurizio Conte - VA - : 'giornata storica perchè ci stiamo accingendo ad approvare la nuova legge' : ... laddove la concentrazione di autorizzazioni aveva messo in difficoltà altre realtà del mondo estrattivo: la legge dà risposte a questo settore, soprattutto al mondo delle piccole imprese. Ritengo ...

Violenze su bambini e anziani - Daniela Sbrollini - PD - : 'ora basta - bisogna approvare la nuova legge' : In questi giorni la cronaca ci racconta purtroppo di nuovi casi di maltrattamenti su bambini all'interno di strutture educative e su anziani, all'interno di case private o in strutture sociosanitarie. E' un fatto ...

Trump pronto ad approvare i dazi - ma non per tutti i Paesi : Donald Trump mantiene il suo piano di imporre dazi su acciaio e alluminio. Il presidente americano ha infatti affermato che "inizialmente rimarrà fermo al 10% e al 25%". "Avrò il diritto di andare più su o più giù a seconda del Paese - ha aggiunto descrivendo i dettagli della misura - e il diritto di togliere o aggiungere Paesi. Io voglio solo equità perché noi non siamo stati trattati in modo giusto". I Paesi ...

Trump pronto ad approvare i dazi ma con qualche esenzione per i Paesi amici : Donald Trump ha suggerito che l’Australia e «altri Paesi» potrebbero essere esentati dai dazi su acciaio e alluminio, insieme a Messico e Canada....