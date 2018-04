Lazio-Sampdoria 2-0 La Diretta Milinkovic apre | raddoppia de Vrij

Lazio-Sampdoria 2-0 | : Blucerchiati a caccia del colpaccio in trasferta per sperare ancora nell’Europa League. Probabile formazione scelta da Giampaolo: 4-3-1-2

Lazio-Sampdoria 1-0 | : Blucerchiati a caccia del colpaccio in trasferta per sperare ancora nell’Europa League. Probabile formazione scelta da Giampaolo: 4-3-1-2

Lazio-Sampdoria 1-0 La Diretta Vantaggio firmato Milinkovic : La Lazio di Simone Inzaghi non ha nessuna intenzione di mollare la lotta per la conquista di un posto in Champions nel prossimo anno, e la reazione avuto sullo 0-2 a Firenze mercoledì scorso...

Sampdoria - Torreira : 'Lazio grande squadra - ma vogliamo fare punti' : Lucas Torreira , centrocampista della Sampdoria , ha parlato a Premium Sport prima della sfida con la Lazio: 'Dovremo fare una grande partita e un grande risultato, così saremo più vicini al nostro obiettivo. Sarà molto complicato, la Lazio ha grandi giocatori e sarà ...