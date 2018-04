Lazio-Samp 4-0 | chiude Immobile con una doppietta

Serie A Lazio-Sampdoria 4-0 - il tabellino : ROMA - La Lazio supera la Sampdoria con il punteggio di 4-0 nella gara valida per la trentaquattresima giornata di Serie A. Sul tabellino dei marcatori Milinkovic, De Vrij e Immobile, autore di una ...

La Lazio batte il caldo e strapazza la Samp : La Lazio batte il caldo e strapazza la Samp – Il caldo s’è fatto sentire all’Olimpico e lo hanno sentito tutte e due le squadre. E s’è fatto sentire pure il turno di mercoledì, che ha frenato le gambe di tutti, laziali, doriani e pure l’arbitro Orsato, che per fortuna ha la vista buona e non gli è sfuggito niente. Si è fatta però sentire molto di più la voglia della Lazio di prendersi i tre punti per rimanere al terzo posto. E così, dopo ...

Lazio - continua la corsa Champions. Poker alla Samp : I gol di Milinkovic, De Vrij e la doppietta di Immobile stendono la Samp di Giampaolo e permettono alla Lazio di tenere il passo con Roma e Inter per la volata Champions League. Formazioni ufficiali e tabellino della gara Serie A TIM, 34^ Giornata Domenica 22 aprile 2018, ore 15:00 Stadio Olimpico di Roma Lazio-Sampdoria 4-0 […]

Serie A - la Lazio batte 4-0 la Samp e risponde a Roma e Inter. L'Atalanta supera in classifica il Milan : Dopo i tre anticipi di ieri che hanno visto le vittorie di Roma, Sassuolo e Benevento , la 34esima giornata di Serie A è proseguita alle 12:30 di oggi con il match dell'ora di pranzo tra il Cagliari ...

Serie A - 34^ giornata : i risultati di oggi e la classifica. Chievo-Inter 1-2 e Lazio-Sampdoria 4-0 - scatto salvezza del Crotone : Ricco pomeriggio per la 34^ giornata della Serie A in attesa della sfida scudetto tra Juventus e Napoli in programma questa sera all’Allianz Stadium di Torino. Inter e Lazio rispondono alla Roma, ieri vittoriosa sulla SPAL, nella lotta per un posto in Champions League: i biancocelesti rifilano un roboante 4-0 alla Sampdoria (apre Milinkovic-Savic al 32′, in chiusura di primo tempo il raddoppio di De Vrij, poi la doppietta di Ciro ...

Travolgente Lazio - 4-0 alla Samp. Chievo-Inter 1-2 : Roma, 22 apr. , askanews, Continua la corsa alla Champions per Lazio e Inter. La squadra biancoceleste liquida con un netto 4-0 all'Olimpico la Sampdoria grazie alle reti di Milinkovic e De Vrij nel ...

Poker Lazio alla Samp : Prosegue la sfida a distanza per la Champions, al successo ieri della Roma a Ferrara con la Spal replica la Lazio che all'Olimpico batte 4-0 la Sampdoria affiancando i giallorossi in terza posizione ...

Lazio poker alla Samp - l'Inter passa col Chievo : corsa alla Champions entusiasmante : Dopo lo 0-0 tra Cagliari e Bologna della sfida delle 12,30, il pomeriggio della 34esima giornata di Serie A è una mitragliata di gol nella quale, ancora una volta, la Lazio è massima protagonista: un ...

Lazio-Sampdoria 4-0 | : Blucerchiati a caccia del colpaccio in trasferta per sperare ancora nell’Europa League. Probabile formazione scelta da Giampaolo: 4-3-1-2

Diretta / Lazio Sampdoria (risultato live 2-0) info streaming video e tv : Nani sostituisce Felipe Anderson : Diretta Lazio Sampdoria, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Bella sfida all'Olimpico tra due squadre che hanno bisogno di punti per l'Europa(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 16:30:00 GMT)

Lazio-Sampdoria 2-0 - secondo tempo - : LA CRONACA DELLA PARTITA secondo tempo 8' Zapata affonda sulla destra, il suo tiro a incrociare sul secondo palo termina a lato di poco 8' Prima mossa di Giampaolo per cercare di dare una sferzata ...

Lazio-Sampdoria 2-0 : il risultato in diretta LIVE. Raddoppia de Vrij : Lazio-Sampdoria 2-0 LIVE 32' Milinkovic-Savic, 43' de Vrij FORMAZIONI UFFICIALI Lazio , 3-5-1-1, : Strakosha; Caceres, de Vrij, Radu; Marusic, Parolo , 19' Lukaku, , Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, ...

Lazio-Sampdoria 2-0 La Diretta Milinkovic apre - raddoppia de Vrij : La Lazio di Simone Inzaghi non ha nessuna intenzione di mollare la lotta per la conquista di un posto in Champions nel prossimo anno, e la reazione avuto sullo 0-2 a Firenze mercoledì scorso ne è ...

Lazio-Sampdoria 2-0 La Diretta Milinkovic apre - raddoppia de Vrij : La Lazio di Simone Inzaghi non ha nessuna intenzione di mollare la lotta per la conquista di un posto in Champions nel prossimo anno, e la reazione avuto sullo 0-2 a Firenze mercoledì scorso...