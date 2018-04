Lazio e Inter rispondono subito alla Roma | gran colpo Crotone

Serie A - la Lazio batte 4-0 la Samp e risponde a Roma e Inter. L'Atalanta supera in classifica il Milan : Dopo i tre anticipi di ieri che hanno visto le vittorie di Roma, Sassuolo e Benevento , la 34esima giornata di Serie A è proseguita alle 12:30 di oggi con il match dell'ora di pranzo tra il Cagliari ...

Serie A - 34^ giornata : i risultati di oggi e la classifica. Chievo-Inter 1-2 e Lazio-Sampdoria 4-0 - scatto salvezza del Crotone : Ricco pomeriggio per la 34^ giornata della Serie A in attesa della sfida scudetto tra Juventus e Napoli in programma questa sera all’Allianz Stadium di Torino. Inter e Lazio rispondono alla Roma, ieri vittoriosa sulla SPAL, nella lotta per un posto in Champions League: i biancocelesti rifilano un roboante 4-0 alla Sampdoria (apre Milinkovic-Savic al 32′, in chiusura di primo tempo il raddoppio di De Vrij, poi la doppietta di Ciro ...

Lazio - Milinkovic-Savic : 'Inter o Roma? Non tempo nessuno - vogliamo la Champions' : Sergej Milinkovic-Savic , centrocampista della Lazio, dopo la vittoria contro la Sampdoria è intervenuto ai microfoni di Premium Sport: 'Abbiamo vinto la prima partita molto importante per noi, speriamo di vincere le altre e arrivare in Champions League. Sappiamo che adesso arriverà il caldo, ma noi daremo il massimo ogni ...

Travolgente Lazio - 4-0 alla Samp. Chievo-Inter 1-2 : Roma, 22 apr. , askanews, Continua la corsa alla Champions per Lazio e Inter. La squadra biancoceleste liquida con un netto 4-0 all'Olimpico la Sampdoria grazie alle reti di Milinkovic e De Vrij nel ...

Lazio poker alla Samp - l'Inter passa col Chievo : corsa alla Champions entusiasmante : Dopo lo 0-0 tra Cagliari e Bologna della sfida delle 12,30, il pomeriggio della 34esima giornata di Serie A è una mitragliata di gol nella quale, ancora una volta, la Lazio è massima protagonista: un ...

Serie A : vincono Lazio e Inter : ANSA, - ROMA, 22 APR - La Lazio e l'Inter rispondono alla Roma, battendo rispettivamente la Samp 4-0 all'Olimpico, con doppietta di Immobile, e 2-1 il Chievo a Verona grazie alle reti di Icardi e ...

Vincono Inter e Lazio : Lazio-SAMPDORIA 4-0 Tutto facile per la Lazio. La squadra capitolina, fra le mura amiche, ha sconfitto, per 4-0, la Sampdoria. Un successo mai in discussione per i biancocelesti, in gran spolvero, che ...

Risultati Serie A - la 34^ giornata è un grande show : Lazio super - una brutta Inter tiene. L’Atalanta supera il Milan - Crotone da impazzire [FOTO] : 1/35 LaPresse ...

RISULTATI SERIE A / Classifica aggiornata - diretta gol live score : bis aereo della Lazio - Inter bloccata! : RISULTATI SERIE A: Classifica aggiornata, diretta gol live score della 34^ giornata. Fra le partite di oggi spicca il big-match scudetto Juventus Napoli (22 aprile)(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 15:40:00 GMT)

Chievo-Inter alle ore 15 La Diretta i nerazzurri inseguono la Lazio : Il Chievo, reduce dal pareggio a reti inviolate conquistato sul campo della SPAL nel turno infrasettimanale, torna a giocare tra le mura amiche dello stadio Bentegodi ed ospita l'Inter che ha regolato ...

Doppio ex - Stankovic : 'Inter o Lazio in Champions? Vi dico la mia' : Dejan Stankovic , ex centrocampista di Inter e Lazio , parla a RMC Sport : ' L'Inter? La stagione era iniziata bene, poi un momento di crisi. Ora si deve lottare fino alla fine del campionato per la qualificazione in Champions. Momenti in cui le cose non girano sono ...

Inter - Spalletti : 'Cosa abbiamo in meno di Roma e Lazio? Un punto' : L'Inter non molla la lotta Champions. Si duella a distanza con Roma e Lazio: 'Cosa abbiamo in più di loro? Non lo so, però abbiamo un punto in meno', il pensiero di Luciano Spalletti. Mal di trasferta.

Inter - Spalletti : 'Qualcosa in più di Roma e Lazio? No - abbiamo un punto in meno' : L'Inter non molla la lotta Champions. Si duella a distanza con Roma e Lazio: 'Cosa abbiamo in più di loro? Non lo so, però abbiamo un punto in meno', il pensiero di Luciano Spalletti. Mal di trasferta.

Champions - Roma - Lazio e Inter : due poltrone per tre : Roma al terzo posto, Lazio quarta e l'Inter quinta, lontana un punto dalle due Romane. Cinque giornate alla fine del mini torneo a tre, 15 punti a disposizione per centrare i due posti rimanenti , ...